“الاستقلال” أولا في تقييم جاهزية استعداد المستشفيات للتعامل مع كورونا

عمان- الغد- بعد حصوله على شهادة الفخر والاعتزاز من الاتحاد الدولي للمستشفيات، عاد مستشفى الاستقلال للمشاركة في تقييم المستشفيات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID حيث حصد المركز الاول و حقق العلامة الكاملة .

سياسة المستشفى كانت وما زالت رفع الجاهزية والتحضير لهذه الجائحة لتتماشى جميع الخطط و البروتوكولات مع تعليمات منظمة الصحة العالمية.

ويؤكد مستشفى الاستقلال بدوره أنهم دائما على عهدهم ملتزمون بالسعي نحو التميز في تقديم الخدمات للمرضى ضمن اعلى مقاييس السلامة و الأمان و الوقاية.

يذكر أن المستشفى شارك في مشروع تقييم جاهزية استعداد المستشفيات للتعامل مع الجائحة وحقق جميع المتطلبات بتميز وبناءا عليه تم هذا التقييم والحصول على المركز الاول و العلامة الكاملة .

وإن المستشفى ممثلا بادارته وكوادره يهدي هذا النجاح المتميز إلى سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الداعم الأول لإنجاح شركات القطاع العام و الخاص.