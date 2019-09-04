الاستقلال وعمان وشباب الاردن والاهلي الى قبل نهائي كأس الاردن للسيدات

عمان – الغد – تأهلت فرق الاستقلال، عمان، شباب الاردن، والاهلي، الى قبل نهائي بطولة كأس الأردن للسيدات، مع اختتام مواجهات اياب دور الـ8 التي جرت الاثنين والثلاثاء على ملعب “البولو” بمدينة الحسين للشباب.

وتمكن الاستقلال من تجديد فوزه على النصر 5-3، وكذلك عمان على الارثوذكسي 1-0، وشباب الاردن على شيحان 23-0 والاهلي على القادسية 6-0.

ويقام الدور قبل النهائي بنظام الذهاب والاياب، حيث ستقام مباراتي الذهاب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب البولو، حيث يلتقي الاهلي مع عمان عند الساعة 5:00 مساء، فيما يواجه شباب الاردن نظيره الاستقلال عند الساعة 8:00 مساء، فيما ستكون مباراتي الاياب يوم الاحد 15 ذاته.

وكانت نتائج ذهاب البطولة افرزت عن فوز عمان على الارثوذكسي 4-1، والاستقلال على النصر 5-2، فيما تغلب شباب الاردن على شيحان 21-0، والاهلي على القادسية 7-1.