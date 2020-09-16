الاستقلال يستهجن اعلان اسم المستشفى من قبل جمعية المستشفيات الخاصة لإستقبال حالات الكورونا

استهجنت مستشفى الاستقلال في كتاب بعثت به الى رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري الإعلان عن اسم المستشفى بكتاب بعث الى وزارة الصحة يتحدث عن جاهزية مستشفى الاستقلال لاستقبال حالات الكورونا في المستشفى وأشار الكتاب الموقع من المدير العام احمد الاحمد ان مستشفى الاستقلال تضع كافة امكاناتها في خدمة الوطن وتحت تصرف وزارة الصحه لكن في نفس الوقت لم تطلب المستشفى ولم تخول جمعية المستشفيات الخاصة اعتماد الاستقلال لاستقبال حالات الكورونا وجاء في الكتاب استنكار المستشفى لنشر كتاب موجه من الجمعية الى وزارة الصحة دون تفويض بذلك، يتحدث عن جاهزية المستشفى لاستقبال مصابي الكورونا ، الى وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي