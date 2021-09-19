“الاستقلال” ينظم فعاليات ونشاطات في يوم التغيير

عمان- الغد- بمناسبة يوم التغيير الثامن الذي أطلقه مجلس اعتماد المؤسسات الصحية تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين المعظمة الموافق 16/9/2021 تحت شعار (لسلامتك وسلامتي، يلا نغيّر!) و المتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي تطلقه منظمة الصحة العالمية، أقام مستشفى الاستقلال تحت إشراف إدارة الجودة العديد من النشاطات و الفعاليات و المبادرات الريادية و المبتكرة في أقسامه المختلفة حيث شرع جميع الموظفين بتنفيذ تعهداتهم كل في موقعه و التي من شأنها تحفيز الكوادر على بذل المزيد من الجهود مما ينعكس ايجابا على جودة الخدمات الصحية و سلامة المرضى والمراجعين والعاملين. و قد قامت السيدة سلمى الجاعوني المدير التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية و الدكتور بسام الحجاوي و سعادة المدير العام الأستاذ أحمد الأحمد برفقة مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام بجولة في أرجاء المستشفى للاطلاع على جميع المبادرات النوعية التي تم اطلاقها و التي تضمنت جلسات حوارية بهدف توعية المجتمع المحلي و العاملين حول أهمية السلامة الاجتماعية و النفسية.