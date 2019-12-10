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الاستماع إلى 6 شهود إثبات نيابة عامة بقضية الدخان

منذ ساعتين
محكمة أمن الدولة
مبنى محكمة امن الدولة -ارشيفية

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عمان – قرر رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، في نهاية جلسة علنية، اليوم الثلاثاء، رفع جلسة قضية الدخان إلى يوم غد الاربعاء لاستكمال سماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة.

واستمعت المحكمة برئاسة الدكتور القاضي المبيضين، وعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس، إلى 6 شهود إثبات نيابة عامة.

وكانت محكمة أمن الدولة، بدأت بمحاكمة المتهمين بقضية الدخان في 12 آذار الماضي، واستمعت حتى اليوم إلى 100 شاهد من أصل 141 شاهداً، وفي القضية 29 متهماً، منهم 6 فارون من وجه العدالة.

وفي القضية أيضاً 24 شركة متهمة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت 21 تهمة مسندة للمتهمين، منها 8 تهم جنايات و13 جنحة. (بترا)

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