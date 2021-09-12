الاستماع لـ65 شاهدا نيابة بحادثة مستشفى السلط

عمّان – استمعت محكمة صُلح جزاء عمَّان لشاهد جديد قدَّمته النِّيابة العامة في قضية نفاد مادة الاوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السَّلط، ليصل عدد الشهود المستمع إليهم حتى الآن 65 شاهدا وبقي شاهد واحد من المتوقع أن تستمع له المحكمة في جلستها المقبلة.

وعقدت المحكمة، بحسب (بترا) اليوم الأحد جلستها العلنية رقم 30، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، واستمعت بها لشهادة احد أفراد مديرية الدفاع المدني في القضية كخبير، وبذلك يصبح عدد الخبراء الذين تمَّ الاستماع لهم حتى الآن 13 خبيرا. ومن المتوقع أن تختتم المحكمة يوم الخميس المقبل استماعها لشهود النيابة العامة والبالغ عددهم 66 شاهدًا ثم تبدأ ببينات وكلاء الدفاع.

ونفدت مادة الأوكسجين من الخزانات التَّابعة لمستشفى الحسين الحكومي بمدينة السَّلط منتصف شهر آذار الماضي وتسبب بوفاة 10 أردنيين، وتحركت النيابة العامة للتحقيق في القضية وأوقفت على إثرها 13 شخصًا من بينهم مسؤولون في وزارة الصِّحة وأسندت لهم تهمة التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات.