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الاستهلاكية العسكرية تعلن عن عروض بجميع فروعها

منذ 3 ساعات

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عمان- أعلن مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد الركن المهندس معتصم العمري، اليوم الاثنين، عن توفر عروض في جميع فروعها بالمحافظات والقرى والبوادي على أكثر من 46 سلعة، اعتبارا من اليوم ولغاية السادس من الشهر المقبل.

وبين أن بروشورات خاصة ستوزع لهذه العروض، في مسعى لتوفير كافة السلع الأساسية بعيدا عن الأهداف الربحية وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

ولفت الى ان المواطن بإمكانه الاطلاع على العروض وتقديم الاقتراحات عبر صفحة المؤسسة الاستهلاكية العسكرية على الفيس بوك.-(بترا)

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