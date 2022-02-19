الاستهلاكية المدنية تؤكد توفير السلع الرمضانية بالأسعار نفسها

أنهت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال شراء كافة السلع التي يكثر الطلب عليها في الشهر الفضيل، بحسب ما أكد مدير عام المؤسسةسلمان القضاة.

وأوضح القضاة في بيان, أن هذه السلع خضعت إلى الفحوصات المخبرية لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء ويجري توريدها إلى مستودعات المؤسسة في خو/ الزرقاء، تمهيداً لعرضها في أسواق المؤسسة خلال الثلث الأخير من الشهر المقبل.

وأشار إلى أن أسعار السلع الرمضانية لهذا العام ستكون بأسعار العام الماضي نفسها، مع وجود بعض السلع التي ستُباع بأسعار أقل من أسعار العام الماضي.

وشدد القضاه على أنه تم شراء كميات كبيرة من هذه السلع تحسباً للطلب المتوقع من المواطنين، بالإضافة إلى توفير مخزون استراتجي آمن من تلك السلع ولعدم انقطاعها خلال الشهر الفضيل.

وأشار إلى أنه سيتم طرح كافة السلع الرمضانية من (جوز قلب، لوز بأنواعه، التمور بأشكالها، قمر الدين، جوز هند، الشوربات، العصائر، الزبيب، القشطة) قبل الشهر الفضيل، ليتمكن المواطنون من شراء هذه السلع بكل أريحية، علماً أن أسعار هذه السلع ستكون بمستويات أسعار شهر رمضان العام الماضي نفسها، إلى جانب توفر السلع الأساسية الغذائية في أسواق المؤسسة على مدار العام.

وبين القضاة أنه تم التنويع في عملية شراء السلع الرمضانية، بحيث تم الشراء من أكثر من علامة تجارية “ماركة” للصنف الواحد لإفساح المجال أمام المواطنين لاختيار الصنف المناسب لهم.

وصرح أن أسعار بيع مواد الأرز والسكر والمواد الأساسية الأخرى والسلع الغذائية ستكون ثابتة، ولن يتم رفع أسعار أي سلعة خلال الشهر المبارك، تخفيفاً عن المواطنين.

وأكد القضاة أن المؤسسة مستمرة في سياسة تقديم العروض الترويجية وتخفيض الأسعار في نهاية كل شهر، والتي تتزامن مع استلام رواتب موظفي القطاع العام والخاص.