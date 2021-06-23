“الاستهلاكية المدنية” تخفض أسعار 250 سلعة في أسواقها

عمان – الغد – أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 250 سلعة غذائية وغير غذائية بنسب متفاوتة تتراوح من 5 إلى 33 % بدءاً من صباح اليوم الخميس وحتى الخامس من الشهر المقبل.

وأوضح مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان أمس، أن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 67 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين. ودعا القضاة، المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على “الفيسبوك”، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.

وقال، إن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

وتشمل التخفيضات (زيت دوار الشمس، أرز متوسط الحبة، أرز بسمتي، سكر طعام، سمنة نباتية، حليب بودرة، أجبان وألبان، عسل طبيعي، شاي ميداليات، مجمدات مفاريم، مكعبات وبودرة مرقة الدجاج، عصير طبيعي، بيض المائدة، طحينية وحلاوة، حبوب وبقوليات، جوز هند، جوز قلب، معكرونة وشعيرية، طحين، فول وحمص بالطحينية، مربيات، جميد سائل، بهارات متنوعة، حليب طويل الأمد، خل صناعي، رب البندورة، كاتشب ومايونيز، زعتر بلدي، تونة وسردين، مشروبات غازية، زبيب، قشطة)، إضافة إلى توفر عروض وتخفيضات على مواد المنظفات والشامبوهات والصابون والورقيات وفوط الأطفال وكمامات طبية ومراوح كهربائية وأباريق الكهرباء.

وأضاف، أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق، مشدداً على أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها. كما دعا، المواطنين مرتادي أسواق المؤسسة إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة أمان داخل السوق وتحميل تطبيق أمان، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.