الاستهلاكية المدنية تُخفّض أسعار 250 سلعة

عمان- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن تخفيضات وعروض ترويجية على اكثر من 250 سلعة غذائية وغير غذائية بنسب متفاوتة تتراوح من 5 الى 33 بالمئة بدءاً من صباح يوم غد الخميس وحتى الخامس من الشهر المقبل.

واوضح مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الاربعاء، ان جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 67 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين.

ودعا القضاة، المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على الفيس بوك، للاطلاع على تفاصيل الاصناف واسعار هذه العروض والتخفيضات.

وقال، ان دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.

وتشمل التخفيضات (زيت دوار الشمس، ارز متوسط الحبة، ارز بسمتي، سكر طعام، سمنة نباتية، حليب بودرة، اجبان والبان، عسل طبيعي، شاي ميداليات، مجمدات مفاريم، مكعبات وبودرة مرقة الدجاج، عصير طبيعي، بيض المائدة، طحينية وحلاوة، حبوب وبقوليات، جوز هند، جوز قلب، معكرونة وشعيرية، طحين، فول وحمص بالطحينية، مربيات، جميد سائل، بهارات متنوعة، حليب طويل الامد، خل صناعي، معجون الطماطم، رب البندورة، كاتشب ومايونيز، زعتر بلدي، تونة وسردين، مشروبات غازية، زبيب، قشطة)، بالإضافة الى توفر عروض وتخفيضات على مواد المنظفات والشامبوهات والصابون والورقيات وفوط الاطفال وكمامات طبية ومراوح كهربائية واباريق الكهرباء.

واضاف، ان جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق، مشدداً على ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لشراء السلع وبيعها. كما دعا، المواطنين مرتادي اسواق المؤسسة بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة امان داخل السوق وتحميل تطبيق أمان، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.-(بترا)