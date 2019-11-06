“الاستهلاكية المدنية” تفتح أبوابها السبت

عمان – قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة استمرار الدوام ليوم السبت الذي يصادف ذكرى المولد النبوي الشريف في جميع الاسواق من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف عصراً.

وأكد القضاة في تصريح صحفي أمس ان استمرار الدوام يأتي لإفساح المجال امام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة، لافتا الى ان المؤسسة اجرت تخفيضات وعروضاً ترويجية على اكثر من 90 سلعة غذائية وغير غذائية.

ودعا المواطنين الى الرجوع الى صفحة المؤسسة الرسمية على (فيسبوك) لمتابعة اسعار العروض والتخفيضات، مبينا ان المؤسسة تقوم بعمل عروض ترويجية وتخفيضات على موادها بشكل مستمر باسواقها البالغة 67 سوقاً والمنتشرة بجميع محافظات وألوية المملكة.

يشار الى ان المؤسسة تقوم بتأمين المواد الغذائية وغير الغذائية في اسواقها بجودة عالية واسعار معتدلة تناسب مختلف شرائح المجتمع، تنفيذاً لرؤيتها في حماية المواطن من ارتفاع الاسعار. – (بترا)