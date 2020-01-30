“الاستهلاكية المدنية” تفتح أسواقها اليوم

عمان- قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة استمرار الدوام اليوم، في الأسواق الرئيسية ومراكز المحافظات من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً.

وأكد القضاة أن استمرار الدوام يأتي لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة، مشيراً الى توفير تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 80 سلعة غذائية وغير غذائية. وبين أن المؤسسة تجري عروضاً ترويجية وتخفيضات على موادها بشكل مستمر بأسواقها البالغة 67 سوقاً والمنتشرة بمحافظات وألوية المملكة كافة، داعياً المواطنين للرجوع الى صفحة المؤسسة الرسمية على “فيسبوك” لمتابعة أسعار العروض والتخفيضات.

يشار الى أن المؤسسة تؤمن المواد الغذائية وغير الغذائية في أسواقها كافة بجودة عالية وأسعار معتدلة تناسب مختلف شرائح المجتمع، تنفيذاً لرؤيتها في حماية المواطن من ارتفاع الأسعار.-(بترا)