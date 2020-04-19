الاستهلاكية المدنية: جميع السلع الرمضانية متوفرة

عمان- وفرت المؤسسة الاستهلاكية المدنية كافة السلع الرمضانية والاستهلاكية التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل في أسواقها.

وبحسب مديرها العام سلمان القضاة، اتخذت المؤسسة استعداداتها اللازمة لشهر رمضان المبارك في وقت مبكر من خلال التعاقد مع موردي هذه السلع وتأمينها في مستودعات المؤسسة وهي جوز قلب, لوز حبة كاملة وانصاف وأرباع, التمور بأنواعها, قمر الدين, جوز هند, القشطة, الزبيب, الدجاج المجمد, اللحوم المجمدة المقطعة وغير المقطعة, الشوربات والعصائر, البقوليات بأنواعها، بالإضافة للألبان والاجبان والزيوت النباتية والحلاوة والطحينية والمعلبات التي يكثر الطلب عليها خلال الشهر المبارك.

وبين القضاة ان اسعار السلع الرمضانية لهذا العام ستكون بمستوى اسعار العام الماضي, مشيرا بهذا الخصوص الى تعاقد المؤسسة لشراء كميات كبيرة من المواد الرمضانية والشراء في وقت مبكر قبل حلول الشهر المبارك, إضافة الى تنويع الاصناف بما يتناسب مع دخول المواطنين.

وأكد انه تم اجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لهذه السلع قبل شراؤها للتأكد من مدى جودتها قبل توريدها للأسواق. (بترا)