الاسطورة برايدي يحرز لقبه السابع بكأس “سوبر بول”

لوس انجليس – أحرز نادي تامبا باي بيوكانيرز النسخة الخامسة والخمسين من نهائي كأس سوبر بول في كرة القدم الاميركية بفوزه السهل على كانساس سيتي تشيفس 31-9 في حين تُوج اسطورة الفائز توم برايدي بلقبه السابع (رقم قياسي) في مسيرته في هذه الكأس الشهيرة التي تحظى باهتمام وتغطية كبيرين في الولايات المتحدة.

وكان المخضرم برايدي (43 عاما) الذي يخوض موسمه الحادي والعشرين انضم الى تامبا باي العام الماضي بعد عقدين من الزمن امضاهما في صفوف نيو اينغلاند باتريوتس حيث توج في صفوفه باللقب ست مرات، كما انه كان يلعب النهائي العاشر له في مسيرته.

ونجح برايدي الذي يعد افضل لاعب في مركز “كوارترباك” الهجومي على مر التاريخ، في التسجيل ثلاث مرات وراء خط الهدف “تاتش داون” في المباراة وقال بعدها وقد التف اولاده حوليه “انا فخور جدا بالشباب، دخلنا المباراة ونحن نثق بأنفسنا جدا لتحقيق الفوز”.

واضاف برايدي الذي اختير افضل لاعب في المباراة للمرة الخامسة في النهائي “لا اريد مقارنة هذا التتويج مع الالقاب الاخر، كل لقب رائع”.

في المقابل، لم يجد باتريك ماهوميس (25 عاما) الذي يرشحه النقاد لخلافة برايدي الحل في مواجهة دفاع محكم من تامبا باي الذي نجح عموما في الحد من خطورة الترسانة الهجومية لكانساس والتي بلغ معدل تسجيلها 6و29 نقطة في الدور المنتظم.

واللقب هو الثاني لتامبا باي بعد عام 2003 علما بان كان اول فريق يخوض نهائي سوبر بول على ملعبه “رايموند جيمس ستاديوم” الذي شهد حضور 25 الف متفرج سُمح لهم بالتواجد على الرغم من الانتشار الكبير لفيروس كورونا في الولايات المتحدة. في المقابل فشل تشيفس في احراز اللقب للعام الثاني تواليا. (أ ف ب)