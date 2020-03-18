“الاسلامي الأردني” يتبرع بـــ100 ألف دينار لوزارة الصحة

عمان- الغد- قرر البنك الإسلامي الأردني التبرع بمبلغ مئة ألف دينار لدعم جهود المملكة في احتواء هذا الوباء وتقديم مختلف الرعاية الطبية والصحية للمرضى المصابين والمشتبه في اصابتهم بفايروس كورونا، مثمناً كافة الجهود التي تبذل في المحافظة على سلامة وصحة المواطنين وحماية وطننا الحبيب من التحديات التي تواجهه.

وقال البنك، في بيان له اليوم، أن هذا التبرع يأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للبنك الإسلامي الأردني وحرصاً منه في دعم الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة ومختلف الجهات الرسمية في مواجهة فايروس كورونا المستجد.