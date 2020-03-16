الاشتباه بأول حالة مصابة بـ”كورونا” في معان

حسين كريشان

معان – أدخل إلى مستشفى معان الحكومي مساء اليوم أحد الأشخاص القادمين من اسبانيا والذي يبلغ من العمر 38عاما ، يشتبه انه يعاني من أعراض فيروس كورونا ، وفق مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد .

وأشار الرواد ان الشخص يعاني من ضيق في التنفس وارتفاع في درجات الحراره ، لافتا انه تم اخذ مسحه انفيه وبلعومية ليتم فحصها في المختبرات الطبية الرئيسية في عمان ، مبينا أن الشخص تم وضعه في الحجر الصحي المخصص لهذه الحالات لحين ظهور النتائج المخبرية لهذا المرض .

واكد الرواد ان المستشفى مجهزه بقسم خاص للحجر الصحي من جميع النواحي الطبية لهذه الحالات .