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الاشتباه بأول حالة مصابة بـ”كورونا” في معان

منذ ساعة واحدة

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حسين كريشان

معان – أدخل إلى مستشفى معان الحكومي مساء اليوم أحد الأشخاص القادمين من اسبانيا والذي يبلغ من العمر 38عاما ، يشتبه انه يعاني من أعراض فيروس كورونا ، وفق مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد .
وأشار الرواد ان الشخص يعاني من ضيق في التنفس وارتفاع في درجات الحراره ، لافتا انه تم اخذ مسحه انفيه وبلعومية ليتم فحصها في المختبرات الطبية الرئيسية في عمان ، مبينا أن الشخص تم وضعه في الحجر الصحي المخصص لهذه الحالات لحين ظهور النتائج المخبرية لهذا المرض .
واكد الرواد ان المستشفى مجهزه بقسم خاص للحجر الصحي من جميع النواحي الطبية لهذه الحالات .

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