الاشتباه بإصابتين بـ”كورونا” في مستشفى الأمير حمزة لمواطنين قدما من إيطاليا

محمود الطراونة

عمان – يعقد وزير الصحة سعد جابر مؤتمرا صحافيا عند الساعة الثالثة للإعلان عن آخر مستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في وقت كشف فيه مصدر مطلع لـ ” الغد ” عن الاشتباه باصابتين في الفيروس متواجدتين بمستشفى الامير حمزة الحكومي مشيرا إلى أنهما دخلتا المملكة قادمتين من ايطاليا.

واشار المصدر الى ان الفحوصات المخبرية التي اجريت للحالتين ستعلن بعد قليل تفاصيل الاصابة بالفايروس حيث تم وضعهما في العزل وتطبيق البروتوكول الطبي عليهما لمثل هذه الحالات.

ومن غير أن يؤكد أو ينفي ثبوت إصابتهما من عدمه اكتفى مدير الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور عدنان اسحق، بالقول لـ”الغد” إنه حتى لحظة إعداد هذا التقرير لا يوجد أي إصابات مؤكد بالفيروس.

والمشتبه باصابتهما ذكران اردنيان في منتصف الثلاثينيات من العمر قدما من ايطاليا بتاريخ 14/2/2020 قبل فرض الحظرعلى القادمين من ايطاليا.

واتخذ الأردن كغيره من دول العالم، العديد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس، حيث قرر منع دخول غير الأردنيين إلى أراضي المملكة، القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية وايطاليا .

وظهر “كورونا” في الصين، لأول مرة في 12 كانون أول (ديسمبر) 2019، بمدينة ووهان (وسط) الصين، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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