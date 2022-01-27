الاشغال: إزالة العوائق أمام مركبة سياح علقت على طريق النقب – الراجف

قامت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان العاملة بالميدان باقليم البترا، فجر اليوم الخميس، بالعمل على ازالة العوائق امام مركبة سياح أجانب، علقت مركبتهم على على طريق النقب – الراجف بسبب تشكل الانجماد على الطريق.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، إن الكوادر العاملة في الميدان وخلال جولاتها الميدانية المستمرة تعاملت وبشكل فوري مع مركبة لسياح أجانب عالقة بسبب الانجماد والهطولات الكثيفة للثلوج.

وأضافت الوزارة، أن كوادرها وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قامت بنقل السياح بواسطة مركبات الوزارة واستضافتهم لحين نثر الملح على الطريق وسحب مركبتهم ، مؤكدة أنه تم متابعة مسير المركبة، لغاية وصولهم إلى مكان آمن .