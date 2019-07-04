“الاشغال” تكرم 3 شركات بجائزة العمل الاستشاري لعام 2018

عمان- الغد– كرم وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش يوم امس شركة دار العمران للبنية التحتية وشركة بيطار مهندسون مستشارون وشركة المستقبل للاستشارات الهندية والبيئية بجائزة الوزارة للعمل الاستشاري لعام 2018 بحفل اقيم في فندق اللاند مارك بحضور امين عام الوزارة المهندس عمار غرايبة و نقيب المقاوليين الاردنيين و نخبة من رواد العمل الهندسي.

وقال العموش ان وزارة الاشغال يقع على عاتقها مسؤوليات تجاه الوطن ، ودورا فعالا واساسياً في بناءه ورفعته، إقتداءا بنهج سيد البلاد بالإنفتاح على الآخر وترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص خصوصاً نقابتي المهندسين والمقاولين الاردنيين.

وأضاف أن الحكومة تحرص على تقديم كافة اشكال الدعم للقطاعات الإقتصادية للحد من ظاهرة البطالة في وطننا العزيز لتكون العمالة الاردنية بنسبة 100 بالمئة في مشاريع الاشغال الحكومية التي تطرحها وزارة الاشغال العامة والاسكان والوزارات الاخرى.

واكد العموش على تطبيق قانون البناء الوطني يهدف إلى الحد من عمليات بيع العطاءات بحيث يكون المقاول والمهندس المشرف المسؤولين بشكل كامل عن عملية البناء وضمان الإلتزام بالمواصفات والحفاظ على السلامة العامة.

من جهته قال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات ان دائرة العطاءات الحكومية توصل الليل بالنهار لانجاز العطاءات المتعلقة بالمشاريع الحكومية الكبرى، وتصنيف المقاولين، وتأهيل الاستشاريين وفق معايير واضحة.

يذكر أن هذه الجائزة السنوية التي تتبناها وزارة الاشغال العامة والاسكان تأتي تقديرا للشركات على التمييز والابداع و جهودها المتميزة لدفي المشاريع الحيوية في بلدنا الحبيب الذي يستحق منا اقصى درجات البذل والعطاء .