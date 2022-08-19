الاشغال تنهي أعمال تركيب جسر مشاة على طريق السلط – عمان

أنهت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع الشركاء في مديرية الأمن العام، اليوم الجمعة، تركيب جسر مشاة معدني على طريق السلط- عمان، لخدمة المجتمع المحلي في منطقة اليزيدية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه تم إعادة فتح الطريق أمام حركة المركبات بعد الانتهاء من أعمال التركيب بشكل فوري.

وثمنت، جهود كوادرها العاملة في الميدان والتي تكللت بالانتهاء من الأعمال في أقل من المدة المعلن عنها، بما يساهم بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيدة بالمجهود الذي بذله الشركاء في مديرية الأمن العام لضمان سلاسة الحركة المرورية في الموقع خلال تنفيذ أعمال التركيب.