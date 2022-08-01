الاصابات تجبر يوفنتوس على التعاقد مع لاعب وسط جديد

اشارت تقارير صحفية الى ان نادي ​يوفنتوس​ بات مجبرًا على التعاقد مع لاعب جديد في خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفي الحالية، بعد ان كان لاعب نادي الفريق الايطالي ​بول بوغبا​ قد تعرض الى اصابة على مستوى الركبة ستبقيه بعيداً عن الملاعب حتى العام 2023، الى جانب تعرض زميله الأميركي ويستون ماكيني لخلع في الكتف، والذي سيبتعد عن المباريات لمدة شهر على الأقل.

ولفتت التقارير الصحفية الى إن يوفنتوس عاد لمحاولات التعاقد مع لاعب نادي لاتسيو الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لتعويض غياب الثنائي.