الاصابة تبعد بيساكا عن تشكيلة انجلترا في تصفيات كأس اوروبا

لندن – أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، استبعاد الظهير الأيمن آرون وان-بيساكا عن تشكيلة المنتخب التي ستواجه بلغاريا وكوسوفو ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 في الأيام المقبلة، بسبب إصابة في الظهر.

وكان المدرب غاريث ساوثغايت قد استدعى ابن الـ21 عامًا للمرة الأولى الى تشكيلة “الأسود الثلاثة”، بعدما قدم مستوى لافتا في المباريات الأربع الأولى التي خاضها مع فريقه مانشستر يونايتد في بداية الدوري الممتاز.

وانضم وان-بيساكا هذا الصيف الى مانشستر يونايتد قادمًا من كريستال بالاس، في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون جنيه استرليني (60 مليون دولار).

