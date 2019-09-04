الاصابة تبعد بيساكا عن تشكيلة انجلترا في تصفيات كأس اوروبا

لندن – أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، استبعاد الظهير الأيمن آرون وان-بيساكا عن تشكيلة المنتخب التي ستواجه بلغاريا وكوسوفو ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 في الأيام المقبلة، بسبب إصابة في الظهر.

وكان المدرب غاريث ساوثغايت قد استدعى ابن الـ21 عامًا للمرة الأولى الى تشكيلة “الأسود الثلاثة”، بعدما قدم مستوى لافتا في المباريات الأربع الأولى التي خاضها مع فريقه مانشستر يونايتد في بداية الدوري الممتاز.

وانضم وان-بيساكا هذا الصيف الى مانشستر يونايتد قادمًا من كريستال بالاس، في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون جنيه استرليني (60 مليون دولار).

Aaron Wan-Bissaka has withdrawn from the England squad through injury.https://t.co/FonCXW5hdH pic.twitter.com/JlkNSr05hs — BBC Sport (@BBCSport) September 4, 2019

وجاء في بيان الاتحاد: “آرون وان-بيساكا انسحب من تشكيلة انجلترا، عاد الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد الى فريقه بسبب إصابة في ظهره”.

وأشار الاتحاد الى أنه في ظل تواجد الظهيرين ترنت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) وكيران تريبيير (أتلتيكو مدريد الإسباني وتوتنهام هوتسبر سابقا)، “لن يتم استدعاء أي بديل” لتعويض غياب وان-بيساكا.

ويخوض المنتخب الإنجليزي مباراتين ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، وذلك باستضافة المنتخب البلغاري في 7 أيلول (سبتمبر) المقبل، ومنتخب كوسوفو في العاشر منه، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

واستهل المنتخب المتوج بطلا للعالم عام 1966، مشواره في التصفيات القارية بفوزين عريضين على كل من التشيك (5-0) ومونتينيغرو (5-1)، ما منحه صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، بفارق الأهداف عن تشيكيا. (أ ف ب)