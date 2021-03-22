الاصابة تبعد ماركيز عن سباقات “موتو جي بي”

مدريد – سيغيب الدرّاج الإسباني مارك ماركيز (ريبسول هوندا آر سي 213 V) عن أول سباقين في قطر، واللذين سيقامان بدءا من 28 من الشهر الجاري وذلك قبل أن يخضع لفحص طبي جديد في 12 نيسان / أبريل المقبل قبل سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية (موتو جي بي) في البرتغال في 18 من نفس الشهر بمدينة بورتيماو.

وأكد فريق (ريبسول هوندا) في بيان صحفي أن “الفحص الطبي الذي أجري لسائق الدراجات الإسباني من قبل الفريق الطبي بقيادة صامويل أنتونيا وإجناسيو روجر دي أونيا وبمشاركة كل من دي ميجيل وإيبارثابال وجارسيا بيانويبا أظهر أنه بعد 15 أسبوعا من الجراحة في عظم العضد الأيمن، لوحظ وجود استجابة سريرية جيدة بعد تكثيف التدريب”.

وأضاف البيان أن “مع الوضع في الاعتبار وقت التطور والحالة الحالية لعملية التئام العظام، رأى الأطباء أنه من الحكمة والضرورة عدم التسرع في عودة اللاعب لمضمار السباق بعد فترة طويلة من الغياب لتجنب أية مخاطر على عظم عضد ماركيز، ولذلك سيخضع اللاعب لفحص طبي جديد في 12 أبريل/نيسان المقبل”.

من جانبه، قال ماركيز إنه “عقب الفحص الطبي الأخير أخبرني الأطباء أنه من الحكمة عدم المشاركة في سباق الجائزة الكبرى بقطر ومواصلة خطة التأهيل التي نتبعها خلال الأسابيع الأخيرة”. (إفي).