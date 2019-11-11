الاصابة تُبعد نافاس عن سان جيرمان لمدة 14 يوما

باريس – أعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم، أن حارس مرمى المنتخب الوطني وباريس سان جيرمان الفرنسي كيلور نافاس سيبتعد عن الملاعب لمدة أسبوعين على أقل تقدير، وذلك بسبب إصابة في الفخذ.

وانسحب الحارس السابق لريال مدريد الإسباني من تشكيلة سان جيرمان للمباراة التي فاز بها السبت في الدوري المحلي على بريست 2-1 بعد تعرضه للإصابة خلال الإحماء.

El arquero de la Selección Nacional, Keylor Navas, quedó fuera de los partidos de la Liga de Naciones, ante Curazao y Haití, debido a una lesión que sufrió ayer sábado previo al partido de su equipo el París Saint Germain. 📰 Nota: https://t.co/0k7AKVrPHl — FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc) November 10, 2019

وسيبتعد نافاس بالتالي عن المباراتين المقبلتين لمنتخب بلاده في النسخة الأولى من دوري أمم منطقة الكونكاكاف ضد كوراساو وهايتي في 15 و18 الشهر الحالي، وسيكون في سباق مع الزمن للتعافي قبل مباراة سان جيرمان وفريقه السابق ريال مدريد في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانضم نافاس الى لائحة طويلة من المصابين في فريق المدرب الألماني توماس توخل الذي يفتقد مواطنه ثيلو كيهرر وكيليان مبابي والبرازيلي نيمار والإسباني أندر هيريرا والبلجيكي توما مونييه.

وفي ظل إصابة نافاس، حصل الإسباني سيرخيو ريكو السبت على فرصة تسجيل بدايته مع بطل “ليغ 1” الذي انتقل اليه هذا الموسم على سبيل الإعارة من إشبيلية. (أ ف ب)