الاصابة قد تحرم ليكرز من خدمات كازنس الموسم المقبل – فيديو

لوس انجليس – تعرض لوس أنجليس ليكرز الى ضربة قاسية الخميس إذ يواجه احتمال غياب لاعبه الجديد ديماركوس كازنس عن كامل الموسم المقبل من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بعد تعرضه لتمزق في رباط الركبة اليسرى بحسب ما أكد النادي.

اللقطة التي تعرض فيها ديماركس كازينس لإصابة الرباط الصليبي اثناء التدريبات في لاس فيغاس. pic.twitter.com/clk2XQnOZf — كرة السلة الامريـكية (@Arabic1NBA) August 15, 2019

وتعرض كازنس الذي وقع في تموز(يوليو) عقدا لعام واحد كلاعب حر مع ليكرز بعد أن وصل دافع في الموسم الماضي عن ألوان الجار غولدن ستايت ووريرز ووصل معه الى النهائي قبل الخسارة أمام تورونتو رابتورز، لهذه الإصابة بعد أن “اصطدمت ركبته” بلاعب آخر خلال حصة تمرينية الخميس في لاس فيغاس بحسب ما أفادت شبكة “أي أس بي أن” الرياضية.

وأكد أطباء ليكرز تعرض لاعب الارتكاز البالغ 29 عاما للاصابة الخطيرة الثالثة له في ساقه خلال الأشهر الـ18 الأخيرة، دون تحديد موعد العملية الجراحية التي سيخضع لها لاعب ساكرامنتو كينغز السابق لمعالجة التمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.

وأمضى كازنس غالبية الموسم الماضي بعيدا عن الملاعب بسبب اصابة في وتر أخيل كاحله الأيسر تعرض لها في كانون الثاني (يناير)، واكتفى بخوض 30 مباراة فقط مع غولدن ستايت، قبل أن يتعرض لتمزق في عضلات فخذه في المباراة الثانية من الأدوار الإقصائية “بلاي أوف”، ولم يرجع الى الفريق حتى المباراة الأولى من الدور النهائي الذي حسم رابتورز بست مباريات.

وكان ليكرز يعول على خبرة كازنس لمحاولة العودة الى الأدوار الإقصائية بعد أن غاب عنها لستة مواسم متتالية، رغم تعاقده الموسم الماضي مع ليبرون جيمس كلاعب حر أيضا.

وضمن مسعاه لاستعادة مكانته كثاني أعظم فريق في تاريخ الدوري بعد بوسطن سلتيكس، تعاقد ليكرز هذا الصيف مع أنتوني ديفيس في صفقة تبادل مع نيو أوليانز بيليكانز تضمنت تخليه عن لونزو بول، جوش هارت، براندن إينغرام، حقوق اختيار دياندري هانتر في “درافت 2019″، خيارين في الجولة الأولى من الـ”درافت” المخصص لضم لاعبي الجامعات وحتى الثانويات والأجانب الى الدوري، ومبلغ مالي.

وكجزء من الصفقة أيضا، أرسل ليكرز أيزاك بونغا، جيميريو جونز، الألماني موريتس فاغنر وخياره في الجولة الثانية من الـ”درافت” الى واشنطن ويزاردز، مقابل أن يدفع الأخير مبلغا ماليا الى بيليكانز، فيما أبقى الفريق الأصفر والأرجواني على خدمات راجون روندو بعقد لعامين، على غرار كنتافيوس كالدويل-بوب (مقابل 16 مليون دولار) وجافال ماكغي (8,2 مليون دولار) بحسب “أي أس بي أن”.

كما أجرى ليكرز، الفائز بلقب الدوري 16 مرة لكن آخرها يعود الى 2010، عدة تعاقدات هامة بضمه داني غرين (تورونتو رابتورز) وكوين كوك (ووريرز).

وكان كازنس بالتحديد يشكل إضافة هامة جدا لليكرز بفضل خبرته، إذ خاص 565 مباراة في الدوري بألوان ساكرامنتو كينغز، نيو أورليانز بيليكانز وغولدن ستايت، لكن الإصابة ستحرمه من جهود “لاعب كان سيلعب دورا كبيرا في خطتنا” بحسب ما رأى زميله كايل كوزما من لوس أنجليس حيث كان يتمرن مع المنتخب الأميركي استعدادا لبطولة العالم، مضيفا “إنه أمر مؤسف للغاية بالنسبة لشخص مثل ديماركوس لأنه يعشق كرة السلة رغم هذه الاصابات”.