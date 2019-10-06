الاعتداء على طفل أردني في تركيا والقبض على الجاني

عمان- الغد- قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة بأن مركز العمليات قد تحقق من فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن حادث اعتداء بالضرب على طفل في مدينة مرسين في تركيا، حيث تبين لاحقًا بأن الطفل بالفعل أردني.

وأوضح القضاة بأن السفارة الأردنية في انقرة تواصلت على الفور مع السلطات التركية المختصة والتي بدورها القت القبض على المعتدي وانه يخضع الان للتحقيق بمتابعة حثيثة من سفارتنا هناك.

وأشار القضاة إلى أن السفارة الاردنية في انقرة قد تواصلت مع ذوي الطفل، وتعمل على تقديم الدعم والمساندة لهم في هذا الحادث، مؤكدا حرص الوزارة الدائم على متابعة كل ما يتعلق بالمواطنين الأردنيين في الخارج ورعاية المصالح الأردنية في كل مكان.