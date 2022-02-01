“الاعتداء” على موظفي توصيل الطلبات.. هل أصبحت ظاهرة؟

طلال غنيمات



عمان – تكررت حالات الاعتداء على موظفي توصيل الطلبات في الآونة الأخيرة، على نحو ملحوظ، آخرها، أول من أمس، عندما أقدم شخص يحمل جنسية عربية، على سلب مبلغ مالي من موظف شركة توصيل في عمان، تحت تهديد السلاح وأحرق مركبته.

هذه الحادثة، وسبقتها عدة حوادث الأشهر الماضية، ربما تمهد لان نطلق عليها وصف “الظاهرة”.

وفي تفاصيل الحادثة الأخيرة، استقل شخص مركبة توصيل عبر التطبيقات، وبعد طلبه إيقافها في منطقة بمحاذاة طريق المطار، عمد الى تقييد السائق تحت التهديد بالسلاح، وسلب منه 170 دينارا، ثم اقدم على حرق المركبة بعد نزولهما منها، وقد تحركت الاجهزة الامنية الى الموقع، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام العقيد عامر السرطاوي، إنه ورد بلاغ للبحث الجنائي بتعرض سائق يعمل بالتوصيل عبر التطبيقات للاستدراج بعد ان قام شخص مجهول بالطلب منه إيصاله إلى إحدى مناطق جنوب العاصمة وهناك وفي منطقة خالية من السكان قام بتهديده بواسطة أداة حادة وتقييده وإنزاله من المركبة وحرقها وسرقة مبلغ 170 ديناراً بحسب الادعاء وتم على الفور التحرك للمكان وبوشرت التحقيقات.

وأكد الناطق الإعلامي ان فريقا تحقيقيا خاصا من إدارة البحث الجنائي تولى التحقيق وتمكن من خلال جمع المعلومات والكشف عن مسرح الجريمة من التوصل لتحديد المشتبه به في ارتكاب الجريمة وهو شخص عربي الجنسية حضر للمملكة منذ ايام فقط، إذ جرى تتبعه وتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.

وبالتحقيق معه اعترف انه حضر للمملكة منذ أيام خصيصا لارتكاب الجريمة وأنه لم يلتق بالمجني عليه من قبل وانه خطط للجريمة اثناء وجوده خارج المملكة بهدف الانتقام لخلافات سابقة، حيث قام باستدراج الضحية وتقييده وحرق مركبته وأنكر قيامه بالسرقة وما يزال التحقيق جارياً.

وفي حادثة أخرى نهاية الشهر الماضي، فان موظفا يعمل لدى إحدى شركات التوصيل، تقدم بشكوى تعرضه للضرب بواسطة أداة حادة بالعاصمة عمان، من قبل شخصين استلما طلب التوصيل ورفضا دفع ثمنه، وفق السرطاوي.

وأضاف السرطاوي، انه ومنذ لحظة التقدم بالشكوى، تابع فريق تحقيق من إدارة البحث الجنائي التحقيق وجمع المعلومات حول الشخصين، حيث تمكن الفريق من تحديد هوية المعتدين، وألقي القبض عليهما، كما بوشر التحقيق معهما تمهيدا لإحالتهما للقضاء.

قبل تلك الحادثة بنحو شهر، تقدم ايضا أحد موظفي خدمة التوصيل للمركز الأمني جنوب العاصمة بشكوى تعرضه للاعتداء من قبل مجهولين بعد توصيله أحد الطلبات لهم، ورفضهم دفع قيمته.

وأكد السرطاوي حينها، أنه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات، جرى تحديد هوية أربعة أشخاص اعتدوا على موظف التوصيل، واطلقوا النار على مركبته، حيث جرى ضبط اثنين منهم، فيما تم التعميم عن الشخصين الآخرين، والبحث جار عنهما.

كما شهدت المملكة حادثة أخرى خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، حيث تقدم شخص يعمل موظفا في خدمات التوصيل بشكوى تعرضه للاعتداء من قبل عدة أشخاص في منطقة مرج الحمام وحصل على تقرير طبي يشير إلى إصابته بجروح وقطع بأربطة أصابع اليد.

وأكد الناطق الإعلامي وقتها انه بالتحقيق في القضية جرى تحديد المشتكى عليه الرئيس في الاعتداء وألقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بوقوع مشاجرة بينه وبين ذلك الشخص إثر خلاف لحظي وقع بينهم، وسيتم إحالة القضية للقضاء.

في هذا السياق، يؤكد مصدر أمني لـ “الغد” ان دوريات النجدة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة تباشر بعد تلقيها البلاغ بالتعامل مع حادثة اعتداء يتعرض لها موظفو التوصيل.

وأضاف أن طبيعة عمل موظفي التوصيل تتطلب أعلى درجات الانتباه واليقظة كون عدد كبير منهم يعملون حتى ساعات متأخرة، مشددا على أن أي معتدي سيتم الوصول إليه والقبض عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتحويله إلى القضاء.

من جهته، يقول الخبير الأمني بشير الدعجة إن طبيعة عمل موظفي التوصيل خصوصا في ساعات متأخرة من الليل تجعلهم أكثر عرضة لحوادث الاعتداءات والسلب.

وأضاف الدعجة أن هناك فرقا في طبيعة الاعتداءات، حيث يكون بعضها ناتج عن خلاف آني بين موظف التوصيل والزبون، بينما حالات أخرى يكون مخطط لها وتهدف إلى السلب.

وبكل الحالات، دعا الدعجة الموظفين إلى اليقظة والإسراع في تبليغ الأجهزة الأمنية من خلال رقم الطوارئ 911.

اما خبير علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي يقول إن شكل وطبيعة الجرائم تزداد انتشارا كلما ازدادت البيئة المتاحة لمرتكبيها، مشيرا إلى أن خدمة توصيل الطلبات توسعت في الأردن بشكل ملحوظة خلال السنوات الأخيرة ما جعل موظفيها هدفا لاصحاب السوبق الجرمية.

ووفق الخزاعي، هناك اعتداءات على موظفي التوصيل ناتجة عن خلافات لحظية مع الزبائن، داعيا إلى حل أي خلاف قد ينتج بعيدا عن العنف ومن خلال شركات الموظفين أو القانون ان بدر منهم أي سلوك خاطئ.

إلا أن الخزاعي أشار إلى أن هناك من يتعامل مع موظفي التوصيل بطريقة فجة وينتقص منهم رغم ان غالبيتهم متعلمون ومثقفون واضطروا بسبب البطالة في تخصصاتهم الى العمل في خدمة التوصيل متجاوزين بذلك ما يعرف بثقافة العيب.

وأشار إلى أن العديد منهم يعملون في ظروف شاقة وصعبة ولساعات طويلة مثل عمل بعضهم خلال تراكم الثلوج وغير ذلك من الظروف المرتبطة بكل منهم كالعامل وهو على مقاعد الدراسة الجامعية الذي يسابق الزمن لتأمين لقمة عيشه وأسرته.