الاعتماد الخاص لثلاث تخصصات حديثة بدرجة البكالوريوس في “الشرق الأوسط”

عمان – قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في جلسة عقدها اليوم الأربعاء، الموافقة على الاعتماد الخاص لثلاثة تخصصات في درجة البكالوريوس، في جامعة الشرق الأوسط، بدءًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021.

وأوعز المجلس بالموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص تصنيع المستحضرات التجميلية والكيماوية (Formulation of Cosmetic Chemical Products)، لدرجة البكالوريوس في كلية الصيدلة، وكذلك الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصصي المالية التكنولوجية ( “Technology Financial”Fintech)، وذكاء الأعمال Business Intelligence BI ، في درجة البكالوريوس في كلية الأعمال.

وأكد رئيس جامعة الشرق الأوسط بالوكالة، الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي، أن هذه الخطوة، ستعزز من سعي الجامعة، ومن خلال خطتها الإستراتيجية في استحداث التخصصات والبرامج الدراسية النوعية، التي تلبي حاجة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، تلبية للتوجيهات الملكية السامية، بتقديم التخصصات التي تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، وتحاكي متطلبات القطاع الصناعي والتعليمي، والسوق المحلي والعالمي، والتي ستنتج الكفاءات المؤهلة للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية المهمة.

يذكر أن جامعة الشرق الأوسط، ومن خلال بحوث علمية متطورة ومدروسة، تسعى إلى التوسع باستحداث تخصصات جديدة، وفق معايير الجودة ونهج الجامعة ورسالتها وتعزيز دورها في تحقيق الريادة، لتواكب مستوى نظيراتها من الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية.