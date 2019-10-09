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الاعلام الصيني ينتقد “انعطاف” موقف رابطة السلة الاميركية بشأن هونغ كونغ

منذ 57 دقيقة

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شنغهاي – انتقدت وسائل الإعلام الحكومية الصينية “الانعطاف” في موقف رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ورفضها الاعتذار عن تغريدة المدير العام لنادي هيوستن روكتس المؤيدة للاحتجاجات في هونغ كونغ.

وأثارت تغريدة داريل موري عبر “تويتر” الجمعة حفيظة الصينيين، بعدما كتب: “قاتل من أجل الحرية، قف مع هونغ كونغ”، في دعم للاحتجاجات التي تشهدها الأخيرة منذ نحو 4 أشهر، للتنديد بتراجع الحريات وتزايد هيمنة بكين على شؤون هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي والمطالبة بإصلاحات ديموقراطية.

وتسببت هذه التغريدة بانتقادات واسعة في الصين، أدت الى خسارة روكتس عقودا رعاية وإعلان وسائل إعلام صينية عدة التوقف عن بث مبارياته، في قضية لا تزال تبعاتها تتفاعل بشكل يومي.

وأعلنت شبكة “سي سي تي في” وشركة “تنسنت هولدينغز” التي تعرض مباريات الدوري الأميركي عبر خدمات البث التدفقي، بأنهما ستمتنعان عن عرض مباريات هيوستن، فيما قررت شركات راعية مثل “لي نينغ” ومصرف الاستثمار شنغهاي بودونغ، قطع علاقاتها مع الفريق الأميركي على خلفية ما أدلى به مديره العام. كما أعلنت رابطة دوري كرة السلة الصيني (سي بي ايه) أنها ستقطع علاقاتها مع روكتس للسبب ذاته.

وأصر مفوض رابطة الدوري الاميركي آدم سيلفر على دعمه الحق في التعبير، ما دفع القناة الصينية الرسمية الى الاستنكار: “نحن غير راضين ونعارض بشدة تعليقات (سيلفر) لدعم حق موري في التعبير”.

وفي بيان لسيلفر الثلاثاء من طوكيو، حيث يخوض روكتس مباراتين استعراضيتين، أشارت الرابطة الى أن: “الدوري لن يضع نفسه في مكان يتيح له تنظيم ما يقوله اللاعبون ومالكو الاندية.. ببساطة لا يمكننا العمل بهذه الطريقة… لن نعتذر عن ممارسة داريل حريته في التعبير”.

وجاء موقف سيلفر الثلاثاء مغايرا لما صدر عن رابطة الدوري سابقا حين وصفت تغريدة موري بـ”غير الملائمة” في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي الصيني “ويبو” الموازي لتويتر، ما دفع وسائل الاعلام الصينية الى التحدث عن تحول 180 درجة في موقف الرابطة.

واتهمت صحيفة “تشاينا ديلي” الحكومية الدوري الأميركي بـ “الانعطاف”، معتبرة أن موقف سيلفر الثلاثاء يظهر أن التصريحات السابقة للرابطة: “لم تكن سوى محاولة لمنع النزف في الأرباح المحققة في الصين”.

وأضافت أن “انعطاف سيلفر الذي سيعطي بالتأكيد دفعة لمثيري الشغب في هونغ كونغ، يظهر أن منظمته ترغب في أن تكون أداة مفيدة أخرى للتدخل الأميركي في المنطقة الإدارية الخاصة”.

ولطالما اتهمت بكين الدول الأجنبية بإذكاء الاضطرابات في هونع كونغ، حيث اعتبرت افتتاحية “غلوبال تايمز” أن الدوري رضخ لضغوط في بلاده جراء الموقف الذي اتخذه بداية، وأنه لم يعد ثمة “مجال كبير للمصالحة” بعدما تحولت القضية الى صدام قِيَم بين الصين والولايات المتحدة.

وشوهدت الطواقم العاملة في ملعب “مرسيدس بنز” في شنغهاي، حيث من المقرر أن يلعب نتس وليكرز، وهي تزيل صباح الأربعاء شعارات الدوري الأميركي للمحترفين والفريقين والشركات الراعية من الملعب، وتحوم الشكوك في الولايات المتحدة حول احتمال إلغاء المباريات حتى. (أ ف ب)

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