الاعلام الصيني ينتقد “انعطاف” موقف رابطة السلة الاميركية بشأن هونغ كونغ

شنغهاي – انتقدت وسائل الإعلام الحكومية الصينية “الانعطاف” في موقف رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ورفضها الاعتذار عن تغريدة المدير العام لنادي هيوستن روكتس المؤيدة للاحتجاجات في هونغ كونغ.

وأثارت تغريدة داريل موري عبر “تويتر” الجمعة حفيظة الصينيين، بعدما كتب: “قاتل من أجل الحرية، قف مع هونغ كونغ”، في دعم للاحتجاجات التي تشهدها الأخيرة منذ نحو 4 أشهر، للتنديد بتراجع الحريات وتزايد هيمنة بكين على شؤون هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي والمطالبة بإصلاحات ديموقراطية.

وتسببت هذه التغريدة بانتقادات واسعة في الصين، أدت الى خسارة روكتس عقودا رعاية وإعلان وسائل إعلام صينية عدة التوقف عن بث مبارياته، في قضية لا تزال تبعاتها تتفاعل بشكل يومي.

share an open letter from China Daily to NBA commissioner Adam Silver. I hope you all take some time to read it.. thanks! #nba #china #usa #Morey pic.twitter.com/7w7aDOSnk1 — daih4dh (@daih4dh) October 9, 2019

وأعلنت شبكة “سي سي تي في” وشركة “تنسنت هولدينغز” التي تعرض مباريات الدوري الأميركي عبر خدمات البث التدفقي، بأنهما ستمتنعان عن عرض مباريات هيوستن، فيما قررت شركات راعية مثل “لي نينغ” ومصرف الاستثمار شنغهاي بودونغ، قطع علاقاتها مع الفريق الأميركي على خلفية ما أدلى به مديره العام. كما أعلنت رابطة دوري كرة السلة الصيني (سي بي ايه) أنها ستقطع علاقاتها مع روكتس للسبب ذاته.

وأصر مفوض رابطة الدوري الاميركي آدم سيلفر على دعمه الحق في التعبير، ما دفع القناة الصينية الرسمية الى الاستنكار: “نحن غير راضين ونعارض بشدة تعليقات (سيلفر) لدعم حق موري في التعبير”.

وفي بيان لسيلفر الثلاثاء من طوكيو، حيث يخوض روكتس مباراتين استعراضيتين، أشارت الرابطة الى أن: “الدوري لن يضع نفسه في مكان يتيح له تنظيم ما يقوله اللاعبون ومالكو الاندية.. ببساطة لا يمكننا العمل بهذه الطريقة… لن نعتذر عن ممارسة داريل حريته في التعبير”.

We still feel it is "critically important" to adhere to our values of free expression, even if these are the consequences for that, says NBA Commissioner Adam Silver https://t.co/forkoa2hT5 pic.twitter.com/EIDjhpcmS3 — Bloomberg (@business) October 8, 2019

وجاء موقف سيلفر الثلاثاء مغايرا لما صدر عن رابطة الدوري سابقا حين وصفت تغريدة موري بـ”غير الملائمة” في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي الصيني “ويبو” الموازي لتويتر، ما دفع وسائل الاعلام الصينية الى التحدث عن تحول 180 درجة في موقف الرابطة.

واتهمت صحيفة “تشاينا ديلي” الحكومية الدوري الأميركي بـ “الانعطاف”، معتبرة أن موقف سيلفر الثلاثاء يظهر أن التصريحات السابقة للرابطة: “لم تكن سوى محاولة لمنع النزف في الأرباح المحققة في الصين”.

وأضافت أن “انعطاف سيلفر الذي سيعطي بالتأكيد دفعة لمثيري الشغب في هونغ كونغ، يظهر أن منظمته ترغب في أن تكون أداة مفيدة أخرى للتدخل الأميركي في المنطقة الإدارية الخاصة”.

// The NBA commissioner, Adam Silver, perhaps aware that the league has won plaudits for supporting players speaking out on social issues in the US, tried to rollback the league’s… https://t.co/MjsI3TBUcO — Dominic Foo (@RubatiRabbit) October 9, 2019

ولطالما اتهمت بكين الدول الأجنبية بإذكاء الاضطرابات في هونع كونغ، حيث اعتبرت افتتاحية “غلوبال تايمز” أن الدوري رضخ لضغوط في بلاده جراء الموقف الذي اتخذه بداية، وأنه لم يعد ثمة “مجال كبير للمصالحة” بعدما تحولت القضية الى صدام قِيَم بين الصين والولايات المتحدة.

وشوهدت الطواقم العاملة في ملعب “مرسيدس بنز” في شنغهاي، حيث من المقرر أن يلعب نتس وليكرز، وهي تزيل صباح الأربعاء شعارات الدوري الأميركي للمحترفين والفريقين والشركات الراعية من الملعب، وتحوم الشكوك في الولايات المتحدة حول احتمال إلغاء المباريات حتى. (أ ف ب)