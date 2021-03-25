الإعلام العبري: مهاجمة سفينة إسرائيلية بصاروخ إيراني في بحر العرب

بيت لحم- أفادت تقارير عالمية، مساء الخميس، أنّ جهات إيرانية هاجمت سفينة شحن بضائح بملكية إسرائيلية في بحر العرب عن طريق صاروخ.

وبحسب التقارير الأولية أنه خلال توجهها إلى الهند عندما أبحرت السفينة في بحر العرب ومرت بين الهند وإيران، أصيبت بصاروخ إيراني ألحق أضرارا بالسفينة.

ولم يحدد التقرير الذي أوردته القناة 12 العبرية، طبيعة الأضرار التي لحقت بالسفينة.

وذكرت أن جهاز الأمن الإسرائيلي أُبلغ بالواقعة، وكذلك أصحاب الشركة التي تملك السفينة ويقع مقرها الرئيسي في مدينة حيفا.

وأشارت إلى أنه تقرر استمرار السفينة في الإبحار على طريق الملاحة البحرية المؤدي إلى الهند، حيث سيتم معالجة الأضرار.- معا