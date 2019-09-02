اعلان قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر قطر

عمان – الغد – أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة المدرب أحمد عبدالقادر، قائمة ضمت 23 لاعباً، للمشاركة في معسكر قطر التدريبي، الذي يمتد من الأربعاء المقبل 4 أيلول حتى 10 الشهر ذاته، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وضمت القائمة: وليد عصام، رأفت الربيع، محمد أبو زريق، أحمد ثائر، معاذ العموري، أنس العوضات، ورد البري، بسام دلدوم، خضر الحاج، إيهاب الخوالدة، فارس غطاشة، يزن غرابلة، يزن النعيمات، يزن عبدالعال، سعد الروسان، محمد عبدالمطلب، نزار الرشدان، هادي الحوراني، خالد صياحين، سائد الخزاعلة، أحمد المحارمة، إبراهيم سعادة، عمر هاني.

ويرافق الوفد اللاعبين عبدالله الفاخوري ويوسف أبو جلبوش، لاستكمال علاجهما في أكاديمية أسبيتار في قطر.

ويتخلل المعسكر مباراتين وديتين مع المنتخب الأولمبي القطري يومي 6 و 9 أيلول ( سبتمبر) المقبل، يتطلع من خلالهما الجهاز الفني لاشراك أكبر عدد من اللاعبين.

ولفت عبدالقادر، إلى أن القائمة المستدعاة لمعسكر قطر خضعت رفقة مجموعة أخرى من اللاعبين لعدد من الأختبارات البدنية والفنية، حيث سعى الجهاز الفني لمنح الجميع فرص متساوية لاثبات أحقيتهم في تمثيل المنتخب.

وأضاف: “ما زلنا في مرحلة الإعداد الأولية للنهائيات الآسيوية، نملك عدداً مميزاً من اللاعبين الذين قدموا اوراق اعتمادهم بالتصفيات التي إقيمت بالكويت، كما تم ضم بعض الأسماء الجديدة التي ننتظر منها الكثير في قادم المواعيد”.

ومن المنتظر أن تسحب قرعة النهائيات الآسيوية تحت 23 عاما والمقامة في تايلند من الفترة 8 حتى 26 كانون الثاني العام القادم،ل بالعاصمة بانكوك، حيث جاء منتخبنا في التصنيف الثالث رفقة منتخبات الصين واستراليا والسعودية، فيما حل أولاً قطر وأوزبكستان وفيتام وتايلند، وثانياً كوريا الجنوبية والعراق واليابان وكوريا الشمالية، ورابعاً سوريا وإيران والإمارات والبحرين.