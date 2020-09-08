آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا

الافتاء: يحرم على المصاب بكورونا إخفاء إصابته

منذ ساعتين
فحص كورونا

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- جددت دائرة الإفتاء العام فتوى تحريم إخفاء من اشتبه بإصابته بمرض معدٍ كالكورونا، أو مخالطة مصابين؛ حتى لا يكون سببًا في نقل العدوى والمرض بين الناس، ما يترتب عليه الإضرار بهم بشكلٍ خاص، والإضرار بالبلد وأمنه الصحي والاقتصادي بشكل عام.

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء الدكتور حسان أبو عرقوب لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، إن من أصيب بمرض معدٍ عليه ألا يخالط غيره من الناس، وأن يلتزم بالحجر الصحي، والالتزام بالتوجيهات التي تقررها الجهات الصحية، ومن لم يلتزم بذلك فهو آثمٌ شرعًا، وهو من باب الإفساد في الأرض.

واكد الدكتور أبو عرقوب أن كل من يتهاون في الحجر ويخالط الآخرين، مع علمه أنه مصاب وأن مرضه معدٍ متسبب بالأذى للآخرين وهو مؤاخذ شرعا على ذلك.

ودعا المصابين أو من يشتبه بإصابته، إلى أن يبادر إلى أقرب مركز صحي، لاتخاذ التّدابير الصحيّة اللازمة والملائمة لحفظ صحته ونفسه.

كما أكّد أبو عرقوب حرمة تداول الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة مثل التي تشكك بوجود مرض كورونا.

مقالات ذات صلة

محافظ العاصمة: عزل 16 بناية بعمان بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها

منذ 3 دقائق

عزل منطقة غور الصافي اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر

منذ 39 دقيقة
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

جابر: سننتقل للعزل المنزلي في حال تزايد الإصابات

منذ 48 دقيقة

30 وفاة و2420 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

منذ 54 دقيقة
انتخابات 2020
63 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock