“الاقتصادية الخاصة” تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

العقبة -الغد – أنهت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، حسب الخطة وبالتعاون مع محافظة العقبة والمؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظة.

وقال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور عبد المهدي القطامين، إن السلطة اعدت خطة متكاملة لشهر رمضان المبارك، تتضمن العديد من المحاور الخدماتية التي تهم المواطنين، وشملت الخطة القطاعات الصحية والادارية والسياحية والخدماتية والتوعوية والبرامج الاذاعية في اذاعة صوت العقبة.

وأضاف أن الرقابة الصحية في سلطة منطقة العقبة ستقوم بمراقبة أسواق المواد الغذائية والمطاعم والمنشآت الغذائية، من خلال فرق التفتيش الغذائي التي تعمل على مدار الساعة، والتركيز على ساعات الذروة التي يكثر فيها التسوق، مهيباً بالأخوة المواطنين بعدم شراء العصائر والمنتجات الرمضانية الاخرى من الباعة المتجولين كون هذه المواد لا تخضع للرقابة، ويتم تحضيرها في ظروف غير صحية وسيتم التعامل الفوري مع شكاوى وملاحظات الاخوة المواطنين من خلال هاتف غرفة العمليات على الرقم (032031122).

وأشار القطامين، إلى أن السلطة رفعت من جاهزية كوادرها لتقديم أفضل الخدمات خلال الشهر الفضيل لتقديم ما يحتاجه المواطن من خدمات وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، مؤكدا توفير كافة المتطلبات الأساسية على الشواطئ والساحات وأماكن الترفيه وتشغيل المرافق و المتنزهات العامة ومراقبة النشاطات الفنية والترويحية.

وفي بادرة هي الأولى من نوعها أوضح القطامين، ان السلطة اطلقت مسابقة ” زين مديتنك” لتزيين مدينة العقبة خلال شهر رمضان المبارك في اربع فئات هي السكني والتجاري والاحياء والمبادرات الشبابية وبالتعاون مع غرفة تجارة العقبة ولجان الاحياء والشركات الكبرى في العقبة بتزيين شوارع مدينة العقبة الرئيسة والوسط التجاري والمرافق العامة بزينة الشهر الفضيل.

ونوه القطامين، إلى أن إذاعة صوت العقبة التابعة لسلطة المنطقة الخاصة اطلقت دورة برامجية رمضانية خاصة، بمواضيع الشهر الفضيل وشمائله تحتوي على 6 برامج اذاعية يقوم على تقديمها خيرة من رجال الفقه والافتاء والخطباء في مدينة العقبة فيما ستقوم الاذاعة ببث صلاتي العشاء والتراويح كل يوم من أحد مساجد مدينة العقبة لمنح ربات البيوت والمسافرين فرصة الاستماع إلى صلاة التراويح مباشرة في هذا الشهر الفضيل.

وفي إطار نشر الوعي البيئي لكافة شرائح المجتمع في العقبة قامت مديرية البيئة في سلطة العقبة الخاصة انسجاما مع شهر رمضان المبارك بنشر إمساكيات رمضانية بيئية إلكترونية يومية تتضمن توجيهات وارشادات مقتبسة من ديننا الحنيف في الحفاظ على البيئة وهي عبارة عن اقتباسات من وحي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتبث عبر موقع السلطة الرسمي على فيسبوك وعبر صفحة اذاعة صوت العقبة.