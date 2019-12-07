“الاقتصادي الأردني” يقر إستراتيجية وخطة عمله للفترة 2020 – 2022

عمان – أقر مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي الأردني، استراتيجيّة وخطة عمل المنتدى للفترة 2020 – 2022، برئاسة الشريف فارس شرف رئيس مجلس الأمناء.

وذكر المجلس في بيان اصدره أمس، ان مجلس الأمناء يتألف من: عمر ملحس، وشريف الزعبي، وزياد الحمصي، والدكتور خالد الوزني، وخلود السقاف، والدكتور عدلي قندح، واحمد الهناندة، ملاك العقيلي، الدكتورة ميرفت المهيرات، وائل البياري، باسل مرجي وفايق حجازين.

وقال الشريف شرف إن المنتدى يسعى ضمن رؤيته ورسالته إلى إيجاد اقتصاد وطني منيع ينعكس أثره على المواطن والمجتمع، بالإضافة لرصد الأداء الاقتصاديّ بفعاليّة وبتعاون مع جميع الشركاء من اجل التأثير الإيجابيّ في صناعة السياسات الاقتصاديّة.

وأشار، إلى أن المنتدى يعزز القيم الجوهريّة من خلال المبادرة والتشاركيّة والاحترافيّة والحاكميّة، من خلال ارتكازه في عمله على أربعة برامج، تتمثل بالمساهمة في زيادة تنافسية الاقتصاد الأردني، والتنمية المُستدامة، والندوات والفعاليات وبيت الخبرة.

وقال إن برنامج المساهمة في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني يعمل على إعداد تقارير الرصد الاقتصادي ودراسات حول استشراف التحولات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والمعرفية العالمية وترجمتها إلى الواقع الأردني ودعم تنفيذها بالانسجام مع السياسيات الاقتصادية.

وبخصوص برنامج التنمية المستدامة، أكد الشريف السعي الى عقد الورشات والدورات المتخصصة في جميع أنحاء المملكة لزيادة الوعي بالتنمية المستدامة ودراسة النسب وإعداد التقارير المتعلقة بالشأن نفسه، من خلال السفراء الشباب بالتشارك مع الخبراء في المنتدى لايصال هذه النتائج إلى صانعي القرار بما يخص التنمية المستدامة.

وبين ان المنتدى يسعى من خلال برنامج الندوات والفعاليات الى عقد الكثير من الندوات بصورة متواصلة مع الشركاء في كل القطاعات، لتعزيز أطر الحوار والنقاش إلى أعلى المستويات، إضافة إلى عقد القمم الاقتصاديّة لجعل الأردن مواكبا للاقتصادات العالميّة وإصلاح أي اختلالات على الصعيدين الاقتصادي والمالي للأردن.

وأضاف، ان المنتدى يقدم من خلال برنامج بين الخبرة انموذجا من العمل الاقتصادي والمالي، إضافة إلى المقترحات والحلول للوصول إلى نمو اقتصادي حقيقي ومستدام ينعكس إيجابا على المواطن ويسهم في تحسين دخله ويحد من الفقر والبطالة.

من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك خلال الاجتماع، عرضا شاملا حول خطوات المنتدى التي نفذها منذ تأسيسه كصياغة الاستراتيجية وإعداد الخطة وتشكيل اللجان.

وأشار الدكتور أبوصعيليك، الى ان المنتدى سيعمل على إبراز المؤشرات والتطورات الماليّة والنقديّة والتنافسيّة للاقتصاد الأردنيّ بجميع قطاعاته وبنهج يعزز الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصولا إلى النمو الشموليّ المستدام والذي ينعكس أثره على رفعة المواطن ويعزز الاستقرار.-(بترا)