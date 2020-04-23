“الاقتصادي العالمي” يحذر من تسلل الفساد لجبهة الحرب العالمية ضد الجائحة

إيمان الفارس

عمّان – فيما تعصف أزمة فيروس كورونا المستجد في العالم بوتيرة متسارعة، حذر تقرير دولي من خطورة مجابهة هذه الأزمة ضمن منظومات الفساد الموجودة في بعض الدول.

واعتبر التقرير، الذي صدر أول من أمس عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، أن الفساد الإداري والمالي عقبة كبيرة تواجه الحرب العالمية ضد هذه الجائحة، داعيا للتأني عند اعتماد أساليب الشفافية والمساءلة بمحاربة الوباء.

ورأى أن الفرصة المتاحة خلال مرحلة الأزمة الراهنة لا تقتصر فقط على تجنب الفساد، إنما محطة جيدة لإعادة بناء الثقة عند إقرار عمليات المساءلة اللازمة موضع التنفيذ.

وتخضع أزمة “كورونا” أنظمة الرعاية الصحية وسلامة الأشخاص والاقتصاد تحت الضغط، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني والمواطنون تحديا غير مسبوق، وسط مطالبات بأن يكونوا مرنين وقادرين على إيجاد تدابير فعالة لمعالجة الآثار الصحية وغير الصحية للجائحة.

وفي ظل مرور العالم بهذه الأزمة “التي لا مثيل لها”، أكد التقرير ضرورة أن تترأس الشفافية والمساءلة صميم الاستجابة العالمية لها، مشيرا إلى إمكانية الحكم على الجيل الحالي وفق كيفية التعامل مع هذا الوضع، مع الأخذ بالاعتبار أن الحكم الجيد هو جوهر النظام الاجتماعي والاقتصادي الجديد.

وقال “يجب اعتبار مكافحة الفساد قيمة وليس أولوية، لأن الأولويات يمكن أن تخضع للتحكيم داخل الشركات”.

وبين التقرير حاجة قادة العالم للدعوة إلى التعاون العالمي والتعددية الشاملة والشراكات المبتكرة، بهدف وقف الوباء والحد من التأثير البشري والاقتصادي، لافتا لإمكانية لمس معاينة المواطنين لممارسات الشفافية والنزاهة والثقة عبر كيفية عمل الحكومة والأعمال التجارية.

وأعرب المنتدى عن أسفه إزاء ازدهار الفساد، غالبا، في أوقات عدم اليقين، مناديا بوجوب تركيز الاستجابة لـ”كوفيد 19″ بشكل أساسي على إنقاذ الأرواح، ومعالجة العواقب الصحية والاجتماعية الاقتصادية، وسط اعتبارات دعم مبادئ الشفافية والعدالة والحكم الرشيد لجميع التدابير في مختلف الأوقات. وأضاف أن ذلك يشكل فرصة لإعادة ضبط الوضع الحالي للشؤون العالمية، والحصول على نظام يمكّن سلاسل التوريد المستدامة، ويسهم في رفاهية العمال ويحمي البيئة.

وتجنبا لخطر الفساد خلال بناء الحلول لمواجهة “كوفيد 19″، دعا التقرير لضرورة الأخذ بالاعتبار الجاهزية الرقمية، موضحا أن هذه الأزمة سلطت الضوء على الحاجة لمزيد من الاستعداد الرقمي والفرصة للمضي قدما في التحول الرقمي للشركات والحكومات، مثل أدوات الحكومة الإلكترونية (أتمتة العمليات الداخلية)، والخدمات العامة الرقمية (الحصول على بطاقة هوية ودفع الضرائب).

وأوصى التقرير بضرورة حماية استثمارات البنية التحتية الرقمية من أجل تعزيز المرونة الرقمية للدول وضمان الوصول الشامل إلى الخدمات العامة في أوقات الأزمات.

كما دعا التقرير لاعتماد الشفافية في مجابهة الأزمة، باعتبارها واحدة من أكثر الأدوات فعالية التي يتعين على المجتمع تحقيقها لتعود بنتائج فعالة، منوها لضرورة ألا تتعارض المرونة في الاستجابة للطوارئ الصحية مع المبادئ الأساسية للشفافية والحكم الرشيد.

وفيما اعتبر المنتدى أن قادة الأعمال بحاجة أكثر من أي وقت مضى للعمل مع القيادة الأخلاقية والنزاهة على النحو الذي حدده مجلس المستقبل العالمي للشفافية ومكافحة الفساد في جدول أعماله لنزاهة الأعمال، نوه أن التنسيق والتضامن بين أكبر الاقتصادات في العالم سيؤدي لبناء مسار نحو المسؤولية الجماعية بين المواطنين والحكومة وثقافة النزاهة.