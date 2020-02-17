الاقتصادي والاجتماعي يناقش واقع التعاونيات

عمان- الغد – عقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي اليوم الاثنين جلسة متخصصة لمناقشة واقع الجمعيات التعاونية والتحديات التي تواجه هذا القطاع.

وأكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة ان المجلس سيعد ورقة سياسات تشتمل على توصيف لواقع الحال والتحديات وتوصيات تساهم في بلورة آفاق للحلول التي من شأنها النهوض بواقع التعاونيات وتدعم التوافقات لتفعيل المؤسسة التعاونية الأردنية.

وأجمع المشاركون على الحاجة الماسة للعمل على تحديث ثلاثة محاور في القطاع التعاوني، محور التشريع ومحور الاستراتيجية وكذلك محور التمويل، وشددوا على الزامية صياغة مسودة استراتيجية جديدة للقطاع تتزامن مع مراجعة منهجية للقانون الحالي للجمعيات التعاونية وذلك للتغلب على بعض المعيقات في مجال التعاونيات .

وأشار المشاركون الى حاجة القطاع لإعفائه من الضرائب وضرورة إيلاء التدريب التعاوني كل الاهتمام كونه من أهم ركائز النهوض بالقطاع.

واتفقوا على الاستمرار في عقد الجلسات التي من شأنها إثراء ورقة السياسات التي يعدها المجلس ورفعها لرئاسة الوزراء .

وشارك في الجلسة الامين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي وأمين عام وزارة الزراعة ومدير عام المؤسسة التعاونية ومدير الاتحاد العام للمزارعين ومدير صندوق الإقراض الزراعي ومدراء الاتحادات النوعية والإقليمية في الوسط والشمال والجنوب، وممثلون عن المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ومختصون من الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية .

–(بترا)