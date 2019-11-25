“الاقتصادي” ينهي الورشات التحضيرية لمؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة

عمان – الغد – انتهى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من عقد ورشات العمل تحضيراً للمؤتمر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي سيعقد قبل نهاية العام. حيث عقد الورشتين الأخيرتين والتي خُصصت لقطاعي الصناعة و الحرف اليدوية.

واستعرض المشاركون في الورشات المحاور الرئيسة للقطاعات، والتي ارتكزت على التمويل وطرق الوصول الى الأسواق، الى جانب القوانين والتشريعات، والتدريب وبناء القدرات والريادة والرقمنة.

وصرح رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنه أن الهدف من عقد الورشات هو التشبيك مع مجموعة من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات الاختصاص من مختلف القطاعات ومحافظات المملكة للخروج بتوصيات محددة تُعرض في المؤتمر القادم.

وأوصى المشاركون بزيادة الاهتمام و الدعم الحكومي وتحديث التشريعات والتعليمات وتسهيل الوصول الى التمويل وتحسين شروطه وتخفيض نسبة الفائدة.

كما طالبوا بفتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم وعدم تغول بعض الجهات على منتجاتهم، بالإضافة الى التخفيف من كلفة مدخلات الانتاج وتوفير مدربين ورفع مستوى التدريب والتوعية والتأهيل لاستخدام وسائل الإعلام بشقيها التقليدي والرقمي، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب المشاركون بإجراءات لحماية المنتج المحلي.

يشار الى انه تم عقد خمس ورشات تناولت المشاريع في قطاعات الطاقة والسياحة والزراعة والصناعة والحرف اليدوية.

وشارك في ادارة الورشتين كل من مها علي، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي، والدكتور ماهر المحروق مدير عام غرفة صناعة الأردن، وأحمد الهناندة الرئيس التنفيذي لمؤسسة ZKF والخبيرة نتاشا شوارب.

وشارك في الورشات مجموعة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات والصناعات والحرف اليدوية من جميع محافظات المملكة.

يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد المؤتمر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كانون الاول من العام الماضي تحت عنوان نحو نموذج اقتصادي جديد، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ومشاركة حشد من أصحاب المشاريع.

وأقيم على هامش المؤتمر معرض لمنتوجات المشاريع من مختلف محافظات المملكة.