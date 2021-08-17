الاقتصاد الرقمي تؤكد اعتماد شهادات المطاعيم فقط من خلال تطبيق سند

عمان-الغد- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن اعتماد مصادقة شهادات المطاعيم ضد فيروس كورونا فقط من خلال تطبيق سند وذلك التزاماً بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وضمان سرية المعلومات الشخصية وحماية شهادات المطاعيم من أي تزوير أو تلاعب قد يحدث.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها أنه تم إلغاء قدرة قراءة الشهادة من كاميرا الهاتف الذكي أو البرامج الخاصة بقراءة رمز الاستجابة السريع (QR Code) واعتماد قراءتها ومصادقتها فقط من خلال تطبيق سد.

وأشارت الوزارة إلى انه يمكن لأي جهة أو دولة ترغب بقراءة شهادة المطعوم الصادرة من وزارة الصحة الأردنية يمكنها التواصل مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والحصول على واجهة برمجة التطبيقات (API) اللازمة لقراءة الشهادة ومصادقتها.

وسيتم إضافة خيار مؤقت على حساب سند واتساب للراغبين بالحصول على رمز الاستجابة السريع (QR Code) لمصادقة الشهادة ( مفتوح) الذي يمكن قراءته من كاميرا الهاتف الذكي لحين انتهاء الترتيبات مع كافة الدول.