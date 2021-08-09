“الاقتصاد الرقمي” تبدأ تطبيق آلية التفتيش من خلال تطبيق سند

عمان- الغد- بدأت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة البدء بتطبيق آلية التفتيش من خلال تطبيق سند وذلك تنفيذاً لبنود أمر الدفاع رقم (32) لسنة 2021 والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 5/8/2021 والذي ينظّم عمل الأفراد الذين لم يتلقّوا مطعوم كورونا في منشآت القطاعين العام والخاص وبعض المهن، بهدف الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة أن موظفي الاستقبال المتواجدين عند مداخل الوزارة يقوموا باستخدام خيار التفتيش من خلال تطبيق سند للتأكد من أن جميع موظفيها ومراجعيها قد تلقوا المطعوم أو حاصلين على فحوصات PCR سلبية وذلك حسب أمر الدفاع رقم (32) لسنة 2021

وأشارت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة انها قامت بحصر اعداد الموظفين الذين تلقوا اللقاح والموظفين الذين لم يقوموا بتلقي اللقاح والبدء بتطبيق التعليمات الخاصة بوجوب احضار فحص PCR يومي الاحد والخميس من كل أسبوع، وأوضحت الوزارة أنها تسعى من خلال هذا الإجراء لحماية الموظفين والمراجعين وأخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على صحتهم.

يذكر ان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اضافت مؤخرا تحديثا جديداً على تطبيق “سند”، حول التفتيش على متلقي لقاح كورونا حيث تتم آلية التفتيش بعد تحميل تطبيق سند من متجر التطبيقات بثلاث طرق، من خلال إدخال الرقم الوطني أو الرقم الشخصي وتاريخ الميلاد، ومسح هوية الأحوال المدنية من الجهة الخلفية، ومسح “كيو.آر.كود” من الهوية الصحية. وفي حالة تلقي الشخص للقاح بجرعتيه تظهر إشارة باللون الأخضر، أما في حالة لم يتلق الشخص اللقاح تظهر الإشارة باللون بالأحمر.