“الاقتصاد الرقمي” تحصل على شهادة الآيزو الدولية للعام الثاني

عمان- الغد- حصلت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وللعام الثاني على التوالي على شهادة اعتمادية معيار الآيزو الخاص بنظام إدارة أمن المعلومات، في مركز عمليات الحكومة الالكترونية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، إنها حصلت على هذه الشهادة بعد تطبيق كافة المتطلبات والاشتراطات المطلوبة للحصول عليها والانتهاء من التقييم على معايير عالمية وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية .

وبينت أن هذا الإنجاز يؤكد للعملاء من القطاعين العام والخاص والمواطنين والمقيمين في الأردن حرص الوزارة الدائم على الارتقاء بمستوى أمن وسلامة الخدمات الالكترونية التي نقدمها، وسيكفل ذلك اتباع الوزارة لمنهجيةً راسخة لتحسين جودة خدماتها حيث يعتبر الحصول على هذه الشهادة واحدا من الإجراءات والمشاريع اللازمة في عالم الحماية من تهديدات ومخاطر الفضاء السيبراني.

وتعد شهادة الآيزو الدولية واحداً من المعايير الأساسية لأمن المعلومات المعترف بها دوليًا، حيث يعنى بإنشاء واستدامة نظام إدارة أمن المعلومات بناءً على تقييم مخاطر أمن المعلومات التقنية والإدارية بشكل دوري والخطط التصحيحية لتلافي هذه المخاطر أو تقليلها.

وتشمل فوائد الشهادة التقييم الدوري للمخاطر في أمن المعلومات وتحليل الفجوات وتحسين قدرة الوزارة على التعامل مع الحوادث الأمنية والتعافي منها بشكل أسرع وبما يتسق مع السياسات الوطنية للأمن السيبراني، وزيادة فعالية وكفاءة نظام إدارة أمن المعلومات ما يسهم في تقليل التكاليف وتقليل احتمالية انقطاع الخدمة او فقدان البيانات إلى أدنى مستوى ممكن، وبناء ونشر ثقافة أمن المعلومات.

وأشارت الوزارة الى ان هذا الإنجاز الكبير جاء من خلال التعاون المشترك والدعم المقدم من شركة “أي تي .سكيورتي سي.أند.تي” المتخصصة في تصميم وتطوير وتنفيذ الحلول والنظم المتطورة المتعلقة بأمن المعلومات وتطبيق المعايير، حيث قدمت للوزارة في سنتها الأولى من تطبيق النظام خدمات الاستشارات والتدريب والدعم اللازمة.