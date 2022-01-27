” الاقتصاد الرقمي” تدعو المواطنين لتفعيل الهوية الرقمية

إبراهيم المبيضين

عمّان- قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يوم امس بان المواطنين يمكنهم حاليا تفعيل هوياتهم الرقمية من خلال محطات ومراكز “سند” المنتشرة في كل ـنحاء المملكة، والتي يمكن استكشافها عبر تطبيق “سند” الحكومي بعد اطلاقه بنسخته المعدلة الاسبوع الماضي.

واكدت الوزارة ، عبر رسائل لها من خلال صفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، بان تفعيل الهوية الرقمية في محطات سند هو ” اجراء احترازي لحماية المواطنين من اي احتيال للشخصية “، موضحة ان المواطن يمكنه تفعيل الهوية الرقمية من خلال زيارة محطات سند المنتشرة في جميع انحاء المملكة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص، حيث بالإمكان الحصول على قائمة مواقع محطات سند من خلال الضغط على قائمة “بقربي” من داخل التطبيق نفسه واختيار “محطات سند”.

وأشارت الوزارة انه ومن خلال النسخة الجديدة من تطبيق سند أصبح بإمكان المواطنين إنشاء هوية رقمية تمكنه من الوصول الى مستنداته الرقمية وسجلاته الشخصية والتي تشمل البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد ورخصة القيادة ورخصة المركبة وشهادات الثانوية العامة والجامعية.

وقالت الوزارة ان تفعيل الهوية الرقمية عبر النسخة الجديدة من “سند” يمكن المواطن من الوصول الى الهوية الصحية والتي تحتوي على شهادة التطعيم وفحوصات كورونا الخاصة بالمستخدم بالإضافة الى مجموعة من الخدمات الحكومية، كما سيتيح التطبيق قيام المستخدم من دفع الفواتير الخاصة به من خلال ربط التطبيق مع قنوات الدفع المتوفرة.

وأوضحت الوزارة انه بإمكان المواطنين ايضا إنشاء حساب في تطبيق سند بدون تفعيل الهوية الرقمية والحصول على الخدمات المتوفرة لتلك الغاية، وفيما يخص غير الأردنيين بإمكانهم التسجيل والدخول كزائر للوصول لبعض الخدمات المختارة، حيث تقوم الوزارة ومن خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم شرح مفصل عن آلية التسجيل بتطبيق سند وآلية تفعيل الهوية الرقمية من خلاله.

وأعنلت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الخميس الماضي عن الانتهاء من النسخة المعدلة من التطبيق، بعد ثلاثة أشهر من الشكاوى حول استخدامه ، متوقعة أن تتجاوز النسخة المعدلة للتطبيق المشاكل التي رافقت استخدامه بالفترة الماضية وخصوصا في خطوات التسجيل.

وتجاوز عدد تحميلات تطبيق “سند” الحكومي حاجز المليوني تحميل وذلك خلال الفترة منذ انطلاقته في العام 2019 وحتى الشهر الفائت.

والهوية الرقمية ليست بديلا عن هوية الأحول المدنية للمواطنين، وهي ستكون معتمدة لغايات استخدام المواطنين للخدمات والمعاملات الإلكترونية والتوقيع الرقمي بسرعة وسهولة من خلال اسم مستخدم وكلمات مرور خاصة بكل مواطن وتكون موحدة لكل الخدمات، فيما ستبقى هوية الأحوال المدنية هي البطاقة المعرفة عن المواطن كما هو متعارف عليه. ويمكن تعريف نظام الهوية الرقمية بأنه نظام يتيح للمواطن حامل بطاقة الأحوال المدنية الذكية استخدام (اسم مستخدم وكلمة مرور) يكونان موحدين لاستخدام المعاملات الحكومية المختلفة وخصوصا خدمات الحكومة الإلكترونية، بدلا من أن يستخدم المواطن كلمات مرور وأسماء مستخدمين مختلفة في كل خدمة إلكترونية يستعملها.

ويهدف مشروع الهوية الرقمية إلى تمكين المواطنين الأردنيين من الوصول إلى بوابات الخدمات الحكومية الإلكترونية من أي مكان وبدون الحاجة لزيارة الدوائر الحكومية لطلب اسم الدخول، ويحافظ على أمن وسرية المعلومات الخاصة بالمواطن.