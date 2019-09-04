“الاقتصاد الرقمي” تطور نظام روبوتات الدردشة بتقنية الذكاء الاصطناعي

عمان-الغد- وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مذكرة تفاهم مع شركة لبيبة لتكنولوجيا المعلومات لتطوير نظام روبوتات الدردشة ChatBot بتقنية الذكاء الاصطناعي للخدمات الإلكترونية الحكومية.

وبحسب مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة ومدير عام شركة لبيبة لتكنولوجيا المعلومات علي حجاج ، سيتم تطوير روبوتات الدردشة لستة خدمات حكومية.

وتشمل الخدمات التي سيتم تطويرها ضمن المرحلة الأولى: خدمات في أمانة عمان الكبرى وهي: الاستعلام ودفع مخالفات السير، الاستعلام عن دفع المسقفات، ضريبة التحققات، وخدمات في الضمان الاجتماعي وهي: الاستعلام عن رقم الضمان وخدمة الاستعلام عن رصيد الاشتراك الاختياري، وفي ديوان الخدمة المدنية الاستعلام عن الدور والترتيب التنافسي، وفي المراحل اللاحقة سيتم إضافة الخدمات المقدمة حكومياً بشكل رقمي إلى روبوتات الدردشة تدريجيا.

وستعمل شركة لبيبة وهي شركة أردنية ناشئة فازت بعطاءات بالتنافس مع شركات عالمية كبرى لتطوير خدمات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في العديد من دول الخليج العربي.

وقال الوزير الغرايبة إن إطلاق روبوتات الدردشة ChatBot ‏ على خدمات الحكومة الالكترونية هو جزء رئيسي في عملية التحول الرقمي، ومن خلالها سيتمكن المواطن من التفاعل نصياً مع الخدمات التي يرغب في الحصول عليها في أي وقت وعلى مدار ‏الساعة وطيلة أيام الأسبوع حيث يعمل النظام ‏على إرشادهم للحصول على الخدمات المطلوبة.

وشكر الغرايبة قيام شركة لبيبة بتوقيع مذكرة التفاهم لبناء وتطوير نظام الدردشة للحكومة مجاناً، مؤكدا على أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود الحكومة، من أجل تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها في عملية التحول الرقمي.

وتنص مذكرة التفاهم ايضاً استضافة النظام على منصة الحوسبة السحابية الحكومية في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، وتعمل الشركة على تطوير النظام وتهيئة كل ما يلزم لاستضافته وإتاحته للمواطنين.