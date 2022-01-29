الاقتصاد الرقمي : تفعيل الهوية الرقمية ليس إجباريا

قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن تفعيل الهوية الرقمية ليس إجباريا مؤكدة أنه للاستفادة من جميع الخدمات على تطبيق سند يتوجب زيارة محطات سند لتفعيل الهوية الرقمية.

واضافت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، أن تفعيل الهوية الرقمية في محطات “سند ” هو إجراء احترازي لحماية المواطنين، وسبب رئيس لتقليل مخاطر احتيال الشخصية من الغير. واوضحت، أنه بمجرد تفعيل الهوية الرقمية سيتم السماح للمستخدم بالوصول إلى مستنداته الرقمية، مثل رخصة القيادة والمركبة وبطاقة الأحوال وشهادة الميلاد وغيرها من المستندات المعتمدة محليا، وذلك كرديف للمستندات التقليدية بالإضافة الى الوصول الى السجلات الشخصية مثل معلومات الأحوال والترخيص والتعليم والأراضي والممتلكات والمزيد من المعلومات الشخصية.

واضافت الوزارة أنها تعمل جاهدة على توفير آلية لتفعيل الهوية الرقمية عن بعد للمواطنين والمغتربين وذلك من خلال قطاع البنوك، حيث سيتم الإعلان عن التفاصيل فور الانتهاء منها.

وبينت أنها تعمل على إضافة المزيد من محطات سند في جميع أنحاء المملكة ، مشيرة إلى انه سيتم تحديث المواقع يوميًا حسب جاهزيتها لتسهيل الوصول اليها .

يذكر أنه لمعرفة مواقع محطات سند، يرجى الضغط على قائمة “بقربي” في تطبيق سند. – بترا