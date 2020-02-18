“الاقتصاد الرقمي والريادة” تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

عمان- الغد- رعى اللواء المتقاعد حسين الزيود حفل الاحتفال الذي أقامته وزارة الاقتصاد الرقمي والرياده أمس في مبنى الوزاره بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة.

وأشار اللواء المتقاعد الزيود الى ما قدمه أبطال الجيش العربي الأردني، من تضحيات حيث رووا بدمائهم الطاهرة ثرى فلسطين والأردن , وأن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي المتقاعدين العسكريين عناية خاصة، لذلك يحتفل الأردن بيوم الوفاء .

وأضاف الزيود ان المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى سجلوا الكثير من الإنجازات في جميع القطاعات التي التحقوا للعمل فيها محليا وخارجيا، مشددا على ان المؤسسة العسكرية خرجت قيادات وخبرات كثيرة وأطلقت الشهيد تلو الشهيد لتحلق ارواحهم في سماء الوطن .

من جانبه، قال الوزير الغرايبه أن عسكرنا هم حماة الوطن وأمنه، ولا يكاد يخلو اَي بيت اردني من وجود عسكري وأنهم حين يدخلون الجيش يوقعون على شهادة استشهادهم لآخر يوم بحياتهم وأنهم دعائم الامن وَالاستقرار للوطن الغالي.

وتحدث عدد من المشاركين في الحفل عند دور المتقاعدين العسكريين والجهود التي بذلوها في سبيل الوطن كما قدم كورال الامن العام مجموعه من الأغاني الوطنية كان من ابرزها أغنية (كفيتوا ووفيتو) من كلمات الشاعر احمد الفاعوري والتي تم إنتاجها من خلال مديرية الامن العام لهذه المناسبة.