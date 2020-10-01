الاقتصاد الرقمي والريادة توقع اتفاقية لدعم التشغيل مع شركة SITA العالمية

عمّان – أبرمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم اتفاقيه الدعم الحكومي لتوظيف الشباب الاردني مع شركه “سيتا – الاردن” الشركة المتخصصة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقطاع النقل الجوي.

تم توقيع الاتفاقية بالتزامن مع سعي شركه ” سيتا ” لنقل مركز الدعم الفني لموظفيها حول العالم الى مكتب الأردن. لتكون اضافه اخرى الى فريق عملياتها المتميز في عمان و المكون من 68 فردا من أخصائي واخصائيات تكنولوجيا المعلومات, والذي يقدم حاليا الدعم التقني لأكثر من 300 مطار و شركه طيران حول العالم.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في اطار تنفيذ الوزارة لبرامج تدريب و تشغيل الباحثين عن عمل من خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات والشركات العاملة في سوق العمل الأردني، وفي ظل رغبة شركة ” سيتا – الاردن” بالاستفادة من المهارات الأردنية والبنية التحتية القوية الموجودة في الأردن.

ووقع الاتفاقية عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الوزير المهندس مثنى الغرايبة وعن ” شركة سيتا” مديرها العام في الاردن المهندس خالد سلمان.

ووفقا لبنود الاتفاقية ستقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بحملات التوعية اللازمة لاستقطاب الخريجين الجدد في مجال تكنولوجيا المعلومات من الراغبين بالالتحاق ببرنامج التشغيل في الشركة، فيما ستقوم شركة ” سيتا – الاردن” باختيار الأشخاص المناسبين منهم.

وبحسب الاتفاقية ستقوم شركة ” سيتا – الاردن” بتشغيل العدد المتفق عليه من خريجي البكالوريوس في مجال الاتصالات / تكنولوجيا المعلومات والمتعطلين عن العمل ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالبرنامج.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة ان توقيع هذه الاتفاقية الجديدة ياتي في إطار مواصلة الحكومة عملها على جذب المزيد من الشركات العالمية إلى الأردن لتشغيل المهارات الأردنية المميزة وتخفيف البطالة.

كما أن الاتفاقية توفر حوافز ودعم حكومي للتشغيل في القطاع الخاص حيث تلتزم الحكومة بتغطية 50٪ من تكاليف الأجور الشهرية للخريجين الذين يتم تشغليهم من خلال تلك الاتفاقية.

وأكد مدير عام شركة ” سيتا” في الاردن المهندس خالد سلمان أهمية هذه الاتفاقية والشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التي ستساعد الشركة على تحمل مسؤوليتها المجتمعية تجاه الاردن بتوفير فرص عمل اضافية للشباب الاردني، والذين أثبتوا أنهم على درجه عالية من الكفاءة و القدرة على الانجاز.