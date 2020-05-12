“الاقتصاد الرقمي” و”هواوي” توفران ألف جهاز لوحي للتعلم عن بعد

عمّان-الغد- وفرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة 1000 جهاز جديد من أجهزة هواوي اللوحية الذكية للطلاب في المدارس العامة، لضمان توفير واستمرارية التعليم في الأردن في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتبرعت هواوي بالأجهزة اللوحية وتم توزيعها بإشراف مؤسسة ولي العهد ووزارة التربية والتعليم.

وتهدف المبادرة إلى توفير الوسائل التكنولوجية للطلبة المحتاجين من أجل إتاحة الفرصة لهم للتعلم عن بعد في ظل الظروف الراهنة، حيث تبرز أهمية هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرار التعليم عن بعد والحفاظ على جودته في الأردن.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة في تصريح صحفي إن الأولوية بالنسبة لنا تكمن في ضمان استمرار التعليم من خلال وسائل التعلّم الرقمية، وهي رؤية نتقاسمها مع شركائنا في القطاع الخاص مثل هواوي، مقدرا مساهمتهم في إتاحة فرص التعلم عن بعد وجسر الفجوة الرقمية في الأردن. وتسعى هواوي إلى تعزيز جهودها المتواصلة لتوفير وسائل الاتصال لملايين الأشخاص في مراكز المدن والمناطق الريفية بالأردن من خلال التعاون مع مزودي خدمات الاتصالات والشركاء في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.

من جانبه قال المدير العام لمكتب هواوي في الأردن توفيق زانج ليانج إن الحاجة الآن تبرز أكثر من أي وقت مضى إلى التعاون لتوفير التقنيات الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل بناء عالم ذكي ومتصل بالكامل. واضاف : نحرص على دعم التعليم على وجه الخصوص وتحسين تكافؤ الفرص التعليمية، ونتطلع إلى استئناف أعمالنا مع مختلف المؤسسات في جميع أنحاء الأردن في إطار سعينا لتعزيز قيمة المجتمعات التي نعمل فيها.