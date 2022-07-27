الاقتصاد العالمي يسير على “حبل مشدود”

أسامة أبو عجمية – بعدما فشل البنك الفدرالي الأمريكي بالسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة عبر رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75% قبل خمسة أسابيع تتجه أنظار المراقبين اليوم لقرار البنك الذي سيتخذه في تمام التاسعة مساء بتوقيت عمان.

وتميل كفة الترجيحات إلى أن الفدرالي الأمريكي سيكتفي برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75% غير أن ثمة من يرى غير ذلك.

ويتوقع محللون في الضفة الأخرى أن الفدرالي سيرفع “مضطرا” أسعار الفائدة بنسبة 1% لمواجهة موجة التضخم القاتلة.

معدلات التضخم التي تلقي بظلال ثقيلة على الاقتصاد الأمريكي هي الأعلى منذ 40 عاما إذ بلغت بحسب الاحصائيات الأخيرة 9.1% وهو ما يدفع صانعي السياسات النقدية للتفكير نحو “قفزة” بأسعار الفائدة بنسبة 1% في محاولة لامتصاص السيولة من الأسواق وكبح جماح التضخم.

ويدعم هذه النظرة خبراء الاقتصاد لدى مجموعة نامورا اليابانية إذ يرون أن معدلات التضخم الكبيرة لن تجعل الأمر اختياريا بالنسبة للفدرالي الأمريكي.

ورغم هذا الرهان الياباني، إلا أن عددا كبيرا من الخبراء الماليين في مؤسسات عدوة ومنهم جولدمان ساكس وجي بي مورجان ووكالة موديز يرجحون أن الفيدرالي الأمريكي سوف يرفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75% خلال هذا الاجتماع في ظل مخاوف الركود الاقتصادي بسبب معدل الفائدة المرتفع للغاية.

وبين الخوف من الركود والخوف من ارتفاع معدلات التضخم تمشي الأسواق العالمية على حبل مشدود يعكس حالة من التوتر والخوف من الإنزلاق إلى “ركود تضخمي” يعيد العالم 100 سنة إلى الوراء على غرار ما حصل في أزمة “الكساد العظيم”.

وتقف معظم أسعار العملات الرئيسية والذهب والفضة والنفط والأسهم الرئيسية على حافة قد تهوي منها للأسفل في حال قرر المضاربون رفع قيمة الدولار الأمريكي على اعتبار أنه الملاذ الآمن لكنها في نفس الوقت قد تشهد قفزات كبيرة في ظل تعرض العملة الأمريكية لظروف استثنائية لم تحدث منذ عقود سيما إذا فشلت معدلات الفائدة المرتفعة بضبط ايقاع التضخم.

ومن الجدير بالذكر أن رفع أسعار الفائدة من قبل الفدرالي الأمريكي بنسبة 0.75% منتصف الشهر الماضي لم تؤت أكلها في ضبط معدلات التضخم بل على العكس ازداد المعدل بنسب أكثر من تلك التي توقعها الفدرالي نفسه حيث بلغت 9.1%.

وبطبيعة الحال سوف تلجأ العديد من البنوك المركزية حول العام لرفع أسعار الفائدة مضطرة لمواكبة ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار خوفا من التحول إلى “الدولرة” كبديل للعملة المحلية لكسب أكبر قدر ممكن من عوائد الفوائد المرتفعة.

ومن المرجح أن يتجه البنك المركزي الأردني لرفع أسعار الفائدة نهاية الأسبوع عقب قرار الفدرالي الأمريكي ولكن بنسبة أقل من تلك التي سيقررها صانعو السياسات النقدية في أمريكا.