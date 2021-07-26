الاقتصاد الوطني يتخذ توجها إيجابيا

عمان – الغد – قالت وزارة المالية إن الايرادات المحلية شهدت تحسنا ملحوظا خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام حيث ارتفعت بنحو 848.9 مليون دينار أو ما نسبته 38 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان، أمس، أن الارتفاع يعود إلى التحسن في تحصيل الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بحوالي 540.9 مليون دينار، والإيرادات غير الضريبية التي ارتفعت بحوالي 308 ملايين دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، الأمر الذي يشير إلى التحسن رغم كل الصعوبات وأن عجلة الاقتصاد الوطني تسير باتجاه إيجابي.

وعلى صعيد النفقات العامة، أشارت الوزارة إلى ارتفاع قيمته 344.9 مليون دينار أو ما نسبته 10.1 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، نتيجة قيام الحكومة بإعادة صرف العلاوات والحوافز لموظفي القطاع العام والقوات المسلحة وزيادة الإنفاق الرأسمالي، حيث ارتفعت النفقات الجارية بنسبة 6.8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 77.8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكدت الوزارة أن العجز المالي سجل انخفاضاً بحوالي 461.8 مليون دينار نتيجة للتطورات السابقة، ليصل إلى ما قيمته 636.4 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن، إلى 33.894 مليار دينار بنهاية نيسان (أبريل) الماضي، مقارنة مع 33.494 مليار دينار في شهر آذار (مارس) الذي سبقه.

وبحسب بيانات الحكومة، بلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي للأردن 107.9 % حتى نهاية نيسان (أبريل) 2021، مقارنة مع 106.9 % حتى نهاية الربع الأول من العام ذاته.

وبلغت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 86.3 %.

وبلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر نيسان (أبريل)من العام 2021 حوالي 13812.2 مليون دينار أو ما نسبته 44 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان في العام 2021 مقابل 13715.2 مليون دينار في نهاية العام 2020 أو ما نسبته 44.2 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020.

ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر نيسان (أبريل) من العام 2021 حوالي 46.2 مليون دينار في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 61.4 مليون دينار.

وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر نيسان (أبريل) من العام 2021 حوالي 13293 مليون دينار مقابل 12784 مليون دينار في نهاية العام 2020 أو ما نسبته 41.2 % من الناتج الاجمالي للعام 2020.