الاقتصاد الوطني يسير بخطوات متسارعة صوب التعافي

عمان – يسير الاقتصاد الوطني، بخطوات متسارعة صوب مرحلة التعافي الشامل من تبعات جائحة فيروس كورونا، مرتكزا على عودة عجلة العديد من القطاعات الاقتصادية إلى الدوران، يسندها دعم واهتمام ملكي كبير.

ووفقا لمعطيات إحصائية رسمية، نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.9 بالمائة، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب الماضي، بنسبة 45.6 بالمائة، ووصلت إلى 5.454 مليار دينار، مقارنة مع 3.745 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وانخفض معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022، بمقدار 2.2 بالمائة، ليسجل 22.6 بالمائة.

وسجلت حوالات الأردنيين العاملين خارج البلاد، ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمائة منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي، لتصل لنحو 2.251 مليار دولار مقابل 2.238 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي.

بالمقابل، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، بنسبة 4.14 بالمائة، ليبلغ 106.53 مقابل 102.29 لنفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت المستوردات منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي، بنسبة 37.8 بالمائة، لتصل إلى 13.014 مليار دينار، مقابل 9.447 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

ووسط هذا التحسن بغالبية المعطيات الإحصائية للاقتصاد الوطني، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل من مستوى “B1-مستقر” إلى “B1-إيجابي”.

وأرجعت الوكالة تغيير النظرة المستقبلية للأردن إلى إيجابية في ظل التزام الحكومة بتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية، خاصة في جانب المالية العامة، الأمر الذي منح الوضع الائتماني للمملكة المرونة والقوة اللازمتين لرفع التصنيف.

وجاء إعلان وكالة موديز رفع التصنيف الائتماني للأردن، تزامناً مع إعلان الحكومة وصندوق النقد الدولي نجاح إتمام المراجعة الخامسة على مستوى الخبراء ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”.

وحسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، حملت المراجعة الجديدة في طياتها نتائج مُبشرة، حيث رفع الصندوق من توقعاته لأداء الاقتصاد الأردني خلال هذا العام إلى 2.7 بالمائة مقابل 2.4 خلال المراجعة السابقة.

ورأى اقتصاديون أن الاقتصاد الوطني يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي رغم الحالة الكبيرة من عدم اليقين التي يعيشها العالم، مشددين على ضرورة الإسراع بتنفيذ خطة التحديث الاقتصادي.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مسارات الإصلاح المتكاملة سياسيا واقتصاديا وإداريا، تعتبر إصلاحات تشكل قاعدة لنمو مستدام طويل الأجل، شريطة أن يتعاون الجميع على تنفيذها وإنجاز برامجها بالشكل المطلوب.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إن مجتمع الأعمال الأردني يؤكد أن تبني مسارات الإصلاح الإداري والسياسي والاقتصادي هي نهج للدولة وأساس نهضتها، مشددا على أهمية توجيهات جلالة الملك حول وضع برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وعدم التراخي في تنفيذها.

وأكد أن ترؤس جلالة الملك عبدالله الثاني لاجتماع مجلس الوزراء قبل أيام يعكس اهتمام جلالته الكبير ببدء تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والتي تم إعدادها بتوجيهاته ومتابعته الحثيثة.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي تم وضعها من خلال عقد ورشات عمل قطاعية مكثفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لا بد أن تخرج إلى حيز التنفيذ في القريب العاجل ليتمكن المواطنون من لمس آثارها الإيجابية بالعام المقبل.

من جهته، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن صادرات الصناعة حققت معدلات نمو غير مسبوقة خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة بلغت 43 بالمائة مدفوعة بنمو صادرات غالبية القطاعات، لا سيما التعدين والكيماوية والألبسة والغذائية.

وأضاف أن هذا التحسن جاء حصيلة الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة والتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات والمنظمات الدولية الداعمة للصناعة، إلى جانب تكثيف المشاركة بالمعارض التجارية الخارجية المتخصصة.

وأوضح أن المحافظة على أداء الصادرات الصناعية، ومضاعفتها يتطلب العمل على محاور عدة، بدءاً من كلف الإنتاج ورفع تنافسية المنتجات، وصولاً إلى تنظيم عمليات الترويج ورفع كفاءاتها”.

بدوره، قال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، إن المملكة استطاعت أن تتعامل مع الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا عبر اتخاذ عدد من الإجراءات كان لها أثر إيجابي بالحد من تفاقم التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى العديد من الفئات الاجتماعية.

وأضاف أن ذلك تحقق بفعل الإجراءات الحصيفة التي اتخذها البنك المركزي بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي في حينه، إضافة إلى عدد من الإجراءات، من أبرزها مكافحة التهرب الضريبي واتخاذ ما أمكن من تدابير لتمكين المؤسسات الاقتصادية من مواصلة نشاطها والحفاظ على العاملين لديها.

وعرض أبو حمور أهم مؤشرات التعافي التي شهدها الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي، كارتفاع الدخل السياحي والصادرات الوطنية والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار والاحتفاظ بمستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية والتوصل لاتفاقية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة تم بموجبها زيادة المساعدات الأميركية السنوية إلى 1.45 مليار دولار لمدة سبع سنوات.

من جانبه، أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كمال العواملة، أن قطاع العقار بدأ بالتعافي بعد جائحة فيروس كورونا وحالة الركود التي عاشها، بالرغم من زيادة أرقام التضخم، وبات يشكل عامل جذب لغير الأردنيين الذين وصلت مبيعاتهم لنهاية شهر تشرين الأول الماضي من العام الحالي لما يقارب 250 مليون دينار.

وأشار إلى أن التوجيهات الملكية المستمرة تمثل خارطة طريق للوصول للتنمية المستهدفة، ما يتطلب جهدا استثنائيا للنهوض بالوضع الاقتصادي، بدءا من قطاع العقار الذي يشغل 140 قطاعا بشكل مباشر وغير مباشر، مشددا على ضرورة تخفيض أسعار الفائدة التمويلية على قطاع العقار.

ودعا العواملة إلى تسريع الإجراءات في العمل الذي يشكل تكلفة إضافية للقطاع، خصوصا مع استغراق معاملة ترخيص بناية سكنية قرابة عام، ما يشكل عبئا إضافيا وتكلفة تنعكس بنتيجتها النهائية على المواطنين.

وأضاف أن حجم التداول في سوق العقار بالمملكة زاد خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 23 بالمائة، حيث وصل إلى 4.875 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، متوقعا أن يبلغ 6 مليارات دينار مع نهاية العام الحالي.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار، إن القطاع السياحي بدأ خلال العام الحالي باسترداد عافيته بعد تداعيات جائحة كورونا التي ألمت به خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن القطاع سجل نموا غير متوقع بأعداد السياح والدخل السياحي خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي، متوقعاً أن يستعيد القطاع نشاطه ويحقق الأرقام التي وصل إليها في عام 2019، في العام المقبل.

ودعا إلى ضرورة استقطاب الاستثمارات السياحية خاصة المتعلقة بالاستثمارات الفندقية في البترا والبحر الميت، لا سيما وأن هذه المناطق تعاني نقصا بالغرف الفندقية، إلى جانب تشجيع الاستثمار بالنقل السياحي وزيادة أعداد الحافلات السياحية.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل، أن أداء الاقتصاد الوطني هذا العام أفضل من أدائه في العام الماضي 2021، مرجعا ذلك لإدارة الموازنة العامة بشكل جيد، والتحسن الملحوظ بالصادرات، والنمو الذي شهده قطاع السياحة.

وقال إن الاقتصاد الوطني شهد نموا خلال الربع الثاني من العام الحالي وصل إلى 2.9 بالمائة، متوقعا أن يستمر في هذا الأداء نتيجة لانخفاض أسعار النفط، والسلع ما سينعكس إيجابا على العجز التجاري الذي تعاينه البلاد.

وبين عقل أن جميع القطاعات حققت نموا خلال العام الحالي مثل قطاع الصناعات الاستخراجية والتموين، والإنشاءات، إضافة إلى التحسن الطفيف في التصنيف الائتماني للمملكة.

وعلى صعيده، دعا الخبير الاقتصادي زيان زوانة، إلى توفير برنامج لدعم الصادرات، وتوفير دعم مالي منخفض التكلفة للمصدرين، بنسبة محددة من وثائقهم التصديرية وبضمانتها، وإنشاء بنك للتطوير الصناعي.

واقترح زوانة تخفيض رسوم تسجيل الأراضي خارج العاصمة عمان، بهدف تخفيف الضغط عنها، من حيث السكن والسكان وأسعار الأراضي، من خلال حوافز معنية باستصلاح واستثمار الأراضي.

وأكد ضرورة أن تنفذ وزارة السياحة خطة لتطوير المواقع السياحية، وإدخالها ضمن البرامج التسويقية، بهدف إحداث توازن تعويضي للبرامج السياحية الداخلية والخارجية، التي تسهم في تطوير البيئة المحيطة.

وأشار الخبير الاقتصادي جمال فريز، إلى إن مؤشر التعافي الاقتصادي خلال العام الحالي كان مدفوعًا بصادرات البوتاس والفوسفات التي أدت إلى تحسين الإيرادات بالاحتياطات الأجنبية بفعل ارتفاع سعر هاتين السلعتين، مؤكدا أن ارتفاع الصادرات للصناعات الأخرى يسهم بشكل ملحوظ في تحسين مؤشرات النمو والتعافي الاقتصادي.

ورأى فريز أن المحافظة على مستويات هذا التعافي يتطلب الإسراع في تنفيذ برنامج رؤية التحديث الاقتصادي لتعظيم تحسين المؤشرات والاقتصاد ككل، إضافة إلى دعم وتمكين القطاعين الصناعي والزراعي، واستحداث قنوات تسويقية جديدة لدعمهما.

إلى ذلك، قالت الأستاذة المساعدة في قسم الاقتصاد بالجامعة الهاشمية الدكتورة آلاء البشايرة، إن قطاع السياحة من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث يسهم بنسبة جيدة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يتطلب استمرار توفير الدعم له.

وأضافت أنه “رغم تنوع مجالات السياحة بين الترفيهية والعلاجية والدينية، إلا أن القطاع يعاني من بعض التحديات التي تعيق عملية التعافي في أعقاب أزمة جائحة كورونا والإغلاقات العالمية”.-(بترا)