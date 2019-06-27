الاقراض الزراعي يمنح مليون دينار لمزارعي عجلون

عجلون– بلغت مجموع القروض التي منحها فرع مؤسسة الاقراض الزراعي في محافظة عجلون للمزارعين في المحافظة منذ بداية العام الحالي مليون دينار على نظام المرابحة الاسلامية منها 150 الف دينار كمنح للمزارعين الراغبين بالاستفادة من مشروع دعم استخدام الطاقة الشمسية في المزارع.

وقال رقيب الاقراض في الفرع المهندس ماهر عباسي لــ (بترا)، ان القروض التي منحت للمزارعين كانت لغايات استصلاح الاراضي وزراعة الاشجار والتصنيع النباتي والزراعي وتربية الثروة الحيوانية وشراء مستلزمات الانتاج والمعدات والاليات الزراعية.

وبين عباسي، ان الهدف من منح القروض لمشروع دعم استخدام الطاقة الشمسية هو التخفيف من تكلفة الكهرباء العالية وعلى نحو يفضي إلى تخفيض التكلفة الإنتاجية والمصروفات المترتبة على المزارع الذي يشكو عادة من ارتفاع تكاليف الإنتاج التي يتكبدها الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على المواطنين.

واضاف، انه وبناء على توجيهات من المدير العام محمد الحياري فإن المؤسسة عملت على اعطاء قروض للأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود بهدف الحد من الفقر والبطالة ومساعدتهم في تحسين اوضاعهم الاقتصادية وتشجيع المواطنين لإقامة المشاريع الزراعية.

واشار عباسي، الى ان هناك اقبالا من قبل المزارعين على الاستفادة من القروض التي تمنحها المؤسسة، موضحا ان المؤسسة تحرص على تقديم التسهيلات اللازمة لهم من اجل مساعدتهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

(بترا)